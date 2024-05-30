Метеозависимым приготовиться. На Омскую область обрушатся магнитные бури

Омскую область вечером 31 мая накроет магнитная буря, которая продлится до полудня 1 июня. Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, буря достигнет значения G2 «средняя буря». Также в июне магнитосфера будет возбужденной 9 и 11 числа.