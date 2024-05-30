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Метеозависимым приготовиться. На Омскую область обрушатся магнитные бури

30 мая 2024, 03:30
Фото: Изображение Midjourney
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Омичей предупредили о магнитных бурях в первый летний день

Во время магнитных бурь могут возникнуть головная боль, упадок сил, боли в суставах, бессонница или сонливость, панические атаки.

Омскую область вечером 31 мая накроет магнитная буря, которая продлится до полудня 1 июня. Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, буря достигнет значения G2 «средняя буря». Также в июне магнитосфера будет возбужденной 9 и 11 числа.

Фото: Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Метеозависимые люди во время магнитных бурь могут почувствовать недомогания: слабость, головную боль, упадок сил, боли в суставах, бессонницу или сонливость, панические атаки.

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#Евгений Игишев#Погода#Омск#Магнитные бури#Метеозависимость#Магнитосфера
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