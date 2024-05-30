Мэр Омска рассказал о судьбе частного сектора в городе

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Мэр Омска Сергей Шелест сегодня, 30 мая, рассказал, что ждет частный сектор в городе в ближайшее время.
«На сегодня есть механизм по комплексному развитию территорий. Администрация подготовила два серьезных проекта, которые на согласовании в областном правительстве находятся. Смысл в том, чтобы отдавать территории вместе с частным сектором, с аварийным жильем под условия переселения, решения с выкупом частного сектора. Необходимо также наличие на этой территории социальных объектов», — сообщил градоначальник.
Шелест отметил, что в настоящее время работы по расселению частного сектора идут на улицах Северных, правда, темпы не быстрые. По словам мэра, для решения проблемы необходимы десятки миллиардов рублей, однако в ближайшее время таких денег не появится.
Ранее Город55 сообщал, что одна из старейших омских строительных компаний «Трест №4», которой владеет и руководит Борис Кардаев, заинтересовалась территорией в Центральном округе. Фирма хочет выкупить участки под частными домами в границах улиц 5-я Северная, Средняя, 3-я Северная и Перекоповская и застроить их многоэтажными домами.