Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:26

Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

Мэр Омска рассказал о судьбе частного сектора в городе

Мэр Омска рассказал о судьбе частного сектора в городе

30 мая 2024, 04:26
Фото: Евгений Игишев / Город55
По словам Сергея Шелеста, работы по расселению частного сектора идут на улицах Северных, но их темпы не быстрые.

Мэр Омска Сергей Шелест сегодня, 30 мая, рассказал, что ждет частный сектор в городе в ближайшее время.

«На сегодня есть механизм по комплексному развитию территорий. Администрация подготовила два серьезных проекта, которые на согласовании в областном правительстве находятся. Смысл в том, чтобы отдавать территории вместе с частным сектором, с аварийным жильем под условия переселения, решения с выкупом частного сектора. Необходимо также наличие на этой территории социальных объектов», — сообщил градоначальник.

Шелест отметил, что в настоящее время работы по расселению частного сектора идут на улицах Северных, правда, темпы не быстрые. По словам мэра, для решения проблемы необходимы десятки миллиардов рублей, однако в ближайшее время таких денег не появится.

Ранее Город55 сообщал, что одна из старейших омских строительных компаний «Трест №4», которой владеет и руководит Борис Кардаев, заинтересовалась территорией в Центральном округе. Фирма хочет выкупить участки под частными домами в границах улиц 5-я Северная, Средняя, 3-я Северная и Перекоповская и застроить их многоэтажными домами.

По миллиону за сотку. Омский «Трест №4» хочет застроить часть Северных многоэтажками
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Аварийное жилье#Сергей Шелест#Частный сектор#Переселение
Подпишитесь
Необходимо поделить город между операторами: мэр Омска — о проблеме с вывозом мусора
Сегодня, 04:48
Соглашение на пять лет. Владимир Ткачев остается в «Авангарде» до 2029 года
Вчера, 14:24
Самый дорогой игрок КХЛ: Курьянов — о контракте Ткачева в омском «Авангарде»
Сегодня, 03:56
Опасно дышать. В Омске вновь объявлен режим «черного неба»
Сегодня, 02:54
Мэр Омска объяснил, почему необходимо поднять цену на проезд в городском транспорте
Сегодня, 05:10
НПП «Спецтех»: «Лучше участвовать, чем наблюдать, как развиваются конкуренты»
Сегодня, 05:33
"