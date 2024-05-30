Мэр Омска рассказал о планах по демонтажу аварийной школы на 24-й Северной

Мэр Омска Сергей Шелест сегодня, 30 мая, рассказал о строительстве и ремонте школ и детских садов в городе. В частности у школы № 91 возникли проблемы в конструкции и, возможно, здание ждет та же судьба, что и школу № 88, которую демонтировали.