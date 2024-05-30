Мэр Омска рассказал о планах по демонтажу аварийной школы на 24-й Северной

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
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Updated Сегодня, 06:21
Мэр Омска Сергей Шелест сегодня, 30 мая, рассказал о строительстве и ремонте школ и детских садов в городе. В частности у школы № 91 возникли проблемы в конструкции и, возможно, здание ждет та же судьба, что и школу № 88, которую демонтировали.
«По школе № 88 нам пришлось принять решение, чтобы обезопасить детей и учителей. Эту школу демонтировали, по старому проекту планируем возвести. Такая же проблема у школы № 91. Правое крыло „поехало“. Будем принимать решение, что безопаснее будет ее демонтировать и заново поставить», — сообщил мэр.
По словам градоначальника, проблемы в сфере строительства образовательных учреждений возникают из-за недобросовестных подрядчиков. Так, у компании «Капитал Развитие», возводившей школу в микрорайоне «Серебряный берег», возникали трудности и в других регионах. Также мэр сообщил, из-за чего остановилась стройка детского сада на улице Завертяева.
«Было прекращено финансирование федеральных средств. Стройка пока остановлена», — добавил Шелест.
Ранее Город55 рассказывал, какие школы и детсады в Омске закрыли из-за аварийного состояния.