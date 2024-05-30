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Published Сегодня, 06:18

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Updated Сегодня, 06:21

Школа № 91 была построена в 1958 году

Мэр Омска рассказал о планах по демонтажу аварийной школы на 24-й Северной

30 мая 2024, 06:18
Фото: Яндекс Карты
Школа № 91 была построена в 1958 году
У здания «поехало» правое крыло.

Мэр Омска Сергей Шелест сегодня, 30 мая, рассказал о строительстве и ремонте школ и детских садов в городе. В частности у школы № 91 возникли проблемы в конструкции и, возможно, здание ждет та же судьба, что и школу № 88, которую демонтировали.

«По школе № 88 нам пришлось принять решение, чтобы обезопасить детей и учителей. Эту школу демонтировали, по старому проекту планируем возвести. Такая же проблема у школы № 91. Правое крыло „поехало“. Будем принимать решение, что безопаснее будет ее демонтировать и заново поставить», — сообщил мэр.

По словам градоначальника, проблемы в сфере строительства образовательных учреждений возникают из-за недобросовестных подрядчиков. Так, у компании «Капитал Развитие», возводившей школу в микрорайоне «Серебряный берег», возникали трудности и в других регионах. Также мэр сообщил, из-за чего остановилась стройка детского сада на улице Завертяева.

«Было прекращено финансирование федеральных средств. Стройка пока остановлена», — добавил Шелест.

Ранее Город55 рассказывал, какие школы и детсады в Омске закрыли из-за аварийного состояния.

Капремонт нескоро. Три омских детсада и четыре школы находятся в аварийном состоянии
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#Евгений Игишев#Ремонт#Омск#Школа#Строительство#Финансирование#Мэр#Детский сад#Демонтаж#Подрядчики
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