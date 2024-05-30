Мэр Омска объяснил, почему необходимо поднять цену на проезд в городском транспорте

Ранее повышение стоимости проезда прокомментировали также в департаменте транспорта. В начале мая этот вопрос обсуждали в Горсовете. Депутаты предложили увеличить стоимость проезда до 35 рублей по картам «Омка» и банковским, а для тех, кто платит наличными, — до 40 рублей.