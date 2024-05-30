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Мэр Омска объяснил, почему необходимо поднять цену на проезд в городском транспорте

30 мая 2024, 05:10
Фото: 1MI
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В настоящее время на поддержу общественного транспорта выделяют около 3 млрд рублей из бюджета.

Мэр Омска Сергей Шелест сегодня, 30 мая, на пресс-конференции рассказал о повышении стоимости проезда в городском транспорте.

«На сегодня стоимость проезда составляет 25-30 рублей в зависимости от способа оплаты. Пять лет плата не повышалась. Поддержка из бюджета была около 900 млн рублей, чтобы компенсировать разницу тарифов. Сейчас зарплата растет, ГСМ растет. Стоимость запчастей растет. Сейчас поддержка составляет около 3 млрд рублей, чтобы общественный транспорт работал», — сообщил Шелест.

Как сказал мэр, за эти деньги можно отремонтировать больше ста дорог. Шелест добавил, что в Омске стоимость проезда ниже, чем в других городах.

«С 1 июля будет поднятие цен на 10 рублей. Прорабатываем вопрос с банками, чтобы они взяли на себя часть повышения, чтобы при безналичной оплате в течение какого-то периода сохранялся прежний уровень цен», — заключил градоначальник.

Ранее повышение стоимости проезда прокомментировали также в департаменте транспорта. В начале мая этот вопрос обсуждали в Горсовете. Депутаты предложили увеличить стоимость проезда до 35 рублей по картам «Омка» и банковским, а для тех, кто платит наличными, — до 40 рублей.

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#Евгений Игишев#Транспорт#Омск#Ремонт дорог#Департамент транспорта#Цены#Зарплата#Бюджет#Сергей Шелест#Проезд#Запчасти#Банки#Безналичная оплата
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