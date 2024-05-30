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Глава граффити-проекта, птицевод: самые необычные вакансии для омичей в мае

Глава граффити-проекта, птицевод: самые необычные вакансии для омичей в мае

30 мая 2024, 18:41
Фото: Город55
Аналитики hh.ru составили список самых необычных вакансий в Омской области. Подробности читайте в материале Города55.

Руководитель граффити-проекта

В мае местные работодатели объявили о поиске руководителя граффити-проекта. Этот человек должен подбирать и согласовывать городские площадки для организации конкурсов, работать с конкурсантами и экспертами. Предполагается, что нанятый специалист будет отвечать за логистику, проживание и питание.

В свежей вакансии указано, что кандидат должен иметь опыт проведения мероприятий по благоустройству городской среды. Зарплата не указана.

Менеджер локации

Человека ищут в чайную. Он будет заниматься организацией работы сотрудников, обучать персонал. У желающих должен быть опыт работы на аналогичной позиции, высокий уровень коммуникабельности и навыки управленца. Работодатель обещают зарплату от 45 тыс рублей на руки.

Птицевод

Специалисту предстоит ухаживать за птицами. Он будет кормить, поить их, а также следить за температурным режимом в их жилищах. Кроме того, птицеводу нужно соблюдать санитарные нормы работы на производстве. При этом опыта не требуется. Объявленная зарплата — от 28 тыс рублей до вычета налогов.

Аналитики также занесли в список необычных вакансий предложения для: слаботочника, купажиста, инженера отдела геологического мониторинга недр и управляющего офисным пространством.

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