Глава граффити-проекта, птицевод: самые необычные вакансии для омичей в мае

Специалисту предстоит ухаживать за птицами. Он будет кормить, поить их, а также следить за температурным режимом в их жилищах. Кроме того, птицеводу нужно соблюдать санитарные нормы работы на производстве. При этом опыта не требуется. Объявленная зарплата — от 28 тыс рублей до вычета налогов.