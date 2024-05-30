Быстро и качественно. Омичам объяснили, кто будет строить школы в новых микрорайонах

Сегодня Сергей Шелест поделился, что уже есть обращения как от крупных, так и от небольших застройщиков. Департамент имущества рассматривает эти предложения, но пока соглашения не были заключены. Власти рассчитывают, что это поможет привлечь средства для строительства новых объектов.