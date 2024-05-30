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Posted Сегодня, 07:59

Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

иллюстрация

Быстро и качественно. Омичам объяснили, кто будет строить школы в новых микрорайонах

30 мая 2024, 07:59
Фото: Город55
иллюстрация

Мэр Омска рассказал, кто займется строительством школ в новых микрорайонах

Сергей Шелест рассказал, что застройщики обращаются в департамент имущества с предложениями о сотрудничестве. Власти пока только рассматривают их. Ожидается, что это поможет привлечь средства на строительство новых объектов.

Ранее Город55 рассказывал, что омские застройщики получили возможность участвовать в развитии социальной инфраструктуры города на понятных и прозрачных условиях. Теперь у них есть возможность заключить добровольное соглашение с муниципалитетом, что позволяет создать понятный механизм взаимодействия.

Сегодня Сергей Шелест поделился, что уже есть обращения как от крупных, так и от небольших застройщиков. Департамент имущества рассматривает эти предложения, но пока соглашения не были заключены. Власти рассчитывают, что это поможет привлечь средства для строительства новых объектов.

«Соглашения необязательные, есть, с моей точки зрения, правильная позиция Генпрокуратуры: жилые дома должны возводиться с социальной инфраструктурой. Застройщики должны участвовать в обустройстве. Один из механизмов — комплексное развитие территорий. Основная тема, чтобы застройщик строил сам, лучше, быстрее и качественнее», — уточнил мэр.

Напомним, что потенциальные застройщики могут внести определенную сумму в бюджет города. Эти средства будут направлены на строительство или реконструкцию школ и детских садов. Также застройщики могут взять на себя обязательство построить объекты своими силами, используя собственные ресурсы.

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