Быстро и качественно. Омичам объяснили, кто будет строить школы в новых микрорайонах

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Ранее Город55 рассказывал, что омские застройщики получили возможность участвовать в развитии социальной инфраструктуры города на понятных и прозрачных условиях. Теперь у них есть возможность заключить добровольное соглашение с муниципалитетом, что позволяет создать понятный механизм взаимодействия.
Сегодня Сергей Шелест поделился, что уже есть обращения как от крупных, так и от небольших застройщиков. Департамент имущества рассматривает эти предложения, но пока соглашения не были заключены. Власти рассчитывают, что это поможет привлечь средства для строительства новых объектов.
«Соглашения необязательные, есть, с моей точки зрения, правильная позиция Генпрокуратуры: жилые дома должны возводиться с социальной инфраструктурой. Застройщики должны участвовать в обустройстве. Один из механизмов — комплексное развитие территорий. Основная тема, чтобы застройщик строил сам, лучше, быстрее и качественнее», — уточнил мэр.
Напомним, что потенциальные застройщики могут внести определенную сумму в бюджет города. Эти средства будут направлены на строительство или реконструкцию школ и детских садов. Также застройщики могут взять на себя обязательство построить объекты своими силами, используя собственные ресурсы.