Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:51

Published Сегодня, 08:51

Modified Сегодня, 08:53

Updated Сегодня, 08:53

Одна из композиций выставки в 2023 году

Без оружия, но с наручниками. За охрану выставки «Флора-2024» в Омске заплатят 1 млн

30 мая 2024, 08:51
Фото: Город55
Одна из композиций выставки в 2023 году

В Омске охранникам выставки «Флора — 2024» готовы заплатить миллион рублей

Патрулировать территорию Выставочного и Воскресенского скверов предстоит с 25 июля по 7 августа 2024 года.

Департамент городского хозяйства ищет подрядчика для охраны объектов ежегодной выставки «Флора — 2024» на время ее подготовки и проведения. За работу охранникам готовы заплатить 1,036 млн рублей.

Патрулировать территорию двух скверов в центре Омска — Воскресенского и Выставочного — необходимо с 25 июля по 7 августа. Охранники должны будут заступать на 12-часовые, 17-часовые и суточные дежурства. Предусмотрены смены по 6-14 человек. Больше всего охранников можно будет увидеть на «Флоре» со 2 по 6 августа.

При себе у сотрудников охранной компании не будет оружия, но зато они будут обеспечены наручниками и резиновыми палками отечественного производства. Помимо патрулирования территории скверов охранники должны предотвращать поломку и кражу объектов «Флоры», пресекать попытки омичей пройти по клумбам и газонам, а также не допускать другие нарушения общественного порядка.

Напомним, что тема «Флоры» в 2024 году уже известна. Выставку посвятят Году семьи, в будущих цветочных композициях, которые пока держатся в секрете, омичи найдут немало семейных мотивов. А фотографиями с прошлогодней «Флоры» можно полюбоваться в отдельном материале Города55.

Время жить, творить, любить. В Омске открывается цветочная выставка «Флора»
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Омск#Подрядчик#Выставка#Флора#Новости#Охрана#Цветы#Охранник#Департамент городского хозяйства
Подпишитесь
Необходимо поделить город между операторами: мэр Омска — о проблеме с вывозом мусора
Сегодня, 04:48
Самый дорогой игрок КХЛ: Курьянов — о контракте Ткачева в омском «Авангарде»
Сегодня, 03:56
Готовьте зонтики. Лето в Омской области начнется с мощного дождя и грозы
Сегодня, 09:37
Мэр Омска объяснил, почему необходимо поднять цену проезда в городском транспорте
Сегодня, 05:10
Прокуратура проверила, как сейчас обстоят дела на омских проблемных стройках
Сегодня, 10:21
"