Без оружия, но с наручниками. За охрану выставки «Флора-2024» в Омске заплатят 1 млн

Патрулировать территорию двух скверов в центре Омска — Воскресенского и Выставочного — необходимо с 25 июля по 7 августа. Охранники должны будут заступать на 12-часовые, 17-часовые и суточные дежурства. Предусмотрены смены по 6-14 человек. Больше всего охранников можно будет увидеть на «Флоре» со 2 по 6 августа.