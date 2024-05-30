Без оружия, но с наручниками. За охрану выставки «Флора-2024» в Омске заплатят 1 млн

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Департамент городского хозяйства ищет подрядчика для охраны объектов ежегодной выставки «Флора — 2024» на время ее подготовки и проведения. За работу охранникам готовы заплатить 1,036 млн рублей.
Патрулировать территорию двух скверов в центре Омска — Воскресенского и Выставочного — необходимо с 25 июля по 7 августа. Охранники должны будут заступать на 12-часовые, 17-часовые и суточные дежурства. Предусмотрены смены по 6-14 человек. Больше всего охранников можно будет увидеть на «Флоре» со 2 по 6 августа.
При себе у сотрудников охранной компании не будет оружия, но зато они будут обеспечены наручниками и резиновыми палками отечественного производства. Помимо патрулирования территории скверов охранники должны предотвращать поломку и кражу объектов «Флоры», пресекать попытки омичей пройти по клумбам и газонам, а также не допускать другие нарушения общественного порядка.
Напомним, что тема «Флоры» в 2024 году уже известна. Выставку посвятят Году семьи, в будущих цветочных композициях, которые пока держатся в секрете, омичи найдут немало семейных мотивов. А фотографиями с прошлогодней «Флоры» можно полюбоваться в отдельном материале Города55.