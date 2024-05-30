20 лет стоял без дела. Фонтан у омской библиотеки Пушкина запустят ко Дню города

На пресс-конференции, состоявшейся 30 мая, мэр Сергей Шелест подробно рассказал о ремонте и запуске каскадного фонтана у библиотеки имени Пушкина. Выяснилось, что пробный запуск произошел еще накануне 9 мая, но тогда он завершился небольшим потопом.