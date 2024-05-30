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Работники УДХБ демонтировали часть плит

20 лет стоял без дела. Фонтан у омской библиотеки Пушкина запустят ко Дню города

30 мая 2024, 07:07
Фото: Телеграм-канал мэра Сергея Шелеста
Работники УДХБ демонтировали часть плит

Каскадный фонтан у омской библиотеки Пушкина хотят запустить ко Дню города

Затраты на «реанимацию» неработавшего 20 лет фонтана для бюджета города составят ноль рублей.

На пресс-конференции, состоявшейся 30 мая, мэр Сергей Шелест подробно рассказал о ремонте и запуске каскадного фонтана у библиотеки имени Пушкина. Выяснилось, что пробный запуск произошел еще накануне 9 мая, но тогда он завершился небольшим потопом.

«Перед 9 мая запустили фонтан, но получилось, что там чугунные трубы из-за того, что они находятся в земле, оказались разморожены. Поэтому мы немного подтопили подвал библиотеки. Не сильно… И естественно все быстро устранили», — отметил Шелест.

Вместе с «Росводоканалом» у каскадного фонтана уже успели полностью заменить всю автоматику, поставить щиты, перебрать насосы, которые находятся в подвале библиотеки имени Пушкина, активизировали задвижки и восстановили чащи.

Работы по ремонту продолжаются и сейчас. У библиотеки в частности пришлось разобрать часть плит.

«Сроки конкретные запуска фонтана не буду называть, 20 лет он не работал и стоял без дела», — уточнил мэр Омска.

Скорее всего, фонтан заработает ко Дню города. Кстати, на ремонт из городского бюджета не потратили ни рубля.

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#Юлия Истомина#Общество#Ремонт#Омск#Новости#Фонтан#Сергей Шелест#Пресс-конференция#Библиотека им. А.С. Пушкина
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