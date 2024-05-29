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В Росводоканале омичей предупредили о масштабном отключении воды

Запасайтесь заранее. Омичей предупредили о масштабном отключении воды

29 мая 2024, 08:39
Фото: Росводоканал Омск

В Росводоканале омичей предупредили о масштабном отключении воды

4 июня Росводоканал будет проводить ремонтные работы на водопроводе по адресу: улица Зеленая, 15/1.

Чтобы обеспечить надежное водоснабжение для омичей, 4 июня сотрудники омского водоканала выполнят ремонт на водопроводе по адресу: улица Зеленая, 15/1. Работы продлятся с 11:00 до 17:00.

Под отключение попададут следующие адреса:

  • ул. 22-го Партсъезда, 57, 97, 97к1, 97аа1, 97в/2, 97в/1, 97 к3, 97 к1, 97б, 103а, 103а к2, 105, 105а, 103бк1, 103а к6, 103а к5, 103 к1, 103а к3;
  • СТ «Незабудка»;
  • частный сектор по ул. 2-й, 3-й Зеленый проезд;
  • водоразборные колонки по ул. Раздольной, 4, 7, 12, 21;
  • ул. Успешная, 51, 53;
  • ул. Зеленая, 18 к1, 16;
  • ул. Раздольная, 1, 1 к2, 1г, 1б.
  • СТ «Дружба — 2».

В пресс-службе Росводоканала омичей попросили заранее запастить водой и отнестись с пониманием к ситуации.

Напомним, что с 21 мая в Омске начался сезон отключения горячего водоснабжения, в список попали 778 объектов, среди них школы и детские сады. Отключение будет происходить поэтапно, первый этап закончится 3 июня.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Водоканал#Водоснабжение#Отключение воды#Новости#Водопровод#Отключение горячей воды#Отключение#Росводоканал#Росводоканал-Омск#Время отключения горячей воды#График отключений
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