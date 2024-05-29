Запасайтесь заранее. Омичей предупредили о масштабном отключении воды

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Чтобы обеспечить надежное водоснабжение для омичей, 4 июня сотрудники омского водоканала выполнят ремонт на водопроводе по адресу: улица Зеленая, 15/1. Работы продлятся с 11:00 до 17:00.
Под отключение попададут следующие адреса:
В пресс-службе Росводоканала омичей попросили заранее запастить водой и отнестись с пониманием к ситуации.
Напомним, что с 21 мая в Омске начался сезон отключения горячего водоснабжения, в список попали 778 объектов, среди них школы и детские сады. Отключение будет происходить поэтапно, первый этап закончится 3 июня.