ВТБ дал старт основному этапу интеграции бизнеса двух банков

Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
В конце декабря 2022 года ВТБ объявил о покупке банка «Открытие». С этого же времени банкоматная сеть двух кредитных организаций стала общей, началась цессия кредитов. Во всех офисах «Открытия» стали появляться сервисы и услуги ВТБ. В данный момент идет основной этап объединения, пишет inkazan.ru.
Заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков отметил, что объединение ВТБ с «Открытием» может стать одним из крупнейших по масштабам и технически сложных проектов на отечественном финансовом рынке.
По его словам, при переводе клиентов «Открытия» в ВТБ будет задействована цифровая технология. Другими словами, переход будет происходить в онлайн-режиме, путем нескольких кликов и без посещения офиса. При этом перевыпускать дебетовые и зарплатные карты не потребуется. После получения уведомления с предложением онлайн-перехода в ВТБ все розничные клиенты «Открытия» смогут до конца года принять окончательное решение. Фактически сам процесс объединения ВТБ и «Открытия» займет около двух лет.