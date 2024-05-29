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ВТБ дал старт основному этапу интеграции бизнеса двух банков

ВТБ дал старт основному этапу интеграции бизнеса двух банков

29 мая 2024, 18:10
Фото: Изображение Midjourney
ВТБ приступает к основному этапу объединения бизнеса двух банков. До конца июня все розничные клиенты «Открытия» получат уведомления с предложением о переходе в ВТБ через интернет-банк или мобильное приложение.

В конце декабря 2022 года ВТБ объявил о покупке банка «Открытие». С этого же времени банкоматная сеть двух кредитных организаций стала общей, началась цессия кредитов. Во всех офисах «Открытия» стали появляться сервисы и услуги ВТБ. В данный момент идет основной этап объединения, пишет inkazan.ru.

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков отметил, что объединение ВТБ с «Открытием» может стать одним из крупнейших по масштабам и технически сложных проектов на отечественном финансовом рынке.

По его словам, при переводе клиентов «Открытия» в ВТБ будет задействована цифровая технология. Другими словами, переход будет происходить в онлайн-режиме, путем нескольких кликов и без посещения офиса. При этом перевыпускать дебетовые и зарплатные карты не потребуется. После получения уведомления с предложением онлайн-перехода в ВТБ все розничные клиенты «Открытия» смогут до конца года принять окончательное решение. Фактически сам процесс объединения ВТБ и «Открытия» займет около двух лет.

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