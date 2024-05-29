ВТБ дал старт основному этапу интеграции бизнеса двух банков

По его словам, при переводе клиентов «Открытия» в ВТБ будет задействована цифровая технология. Другими словами, переход будет происходить в онлайн-режиме, путем нескольких кликов и без посещения офиса. При этом перевыпускать дебетовые и зарплатные карты не потребуется. После получения уведомления с предложением онлайн-перехода в ВТБ все розничные клиенты «Открытия» смогут до конца года принять окончательное решение. Фактически сам процесс объединения ВТБ и «Открытия» займет около двух лет.