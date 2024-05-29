Вспыхнула электропроводка. В Омске при пожаре в частном доме погибли маленькие дети

В Омске в частном доме во время пожара погибли два мальчика — семи и четырех лет

Как сообщили в региональной прокуратуре, в ночь с 28 на 29 мая в частном доме по улице 3-я Красноармейская произошел пожар. В результате него погибли двое детей — семи и четырех лет. Причиной пожара могла стать неисправность электропроводки на втором этаже.