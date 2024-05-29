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Posted 29 мая, 05:52

Published 29 мая, 05:52

Modified 29 мая, 06:03

Updated 29 мая, 06:03

иллюстрация

Вспыхнула электропроводка. В Омске при пожаре в частном доме погибли маленькие дети

29 мая 2024, 05:52
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске в частном доме во время пожара погибли два мальчика — семи и четырех лет

Как сообщили в региональной прокуратуре, в ночь с 28 на 29 мая в частном доме по улице 3-я Красноармейская произошел пожар. В результате него погибли двое детей — семи и четырех лет. Причиной пожара могла стать неисправность электропроводки на втором этаже.

Как сообщили в региональной прокуратуре, в ночь с 28 на 29 мая в частном доме по улице 3-я Красноармейская, где проживала многодетная семья, произошел пожар. В результате пожара погибли двое детей — семи и четырех лет.

Возможно, причиной пожара стала неисправность электропроводки на втором этаже здания. Для того чтобы точно установить причину возгорания, будут проведены экспертизы.

место пожараместо пожара
место пожараместо пожара
место пожара. Фото: Прокуратура Омской области

На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Ленинского округа Андрей Трофименко. Прокуратура будет следить за тем, как расследуют уголовное дело, возбужденное омским следственным комитетом по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Кроме того, прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Если будут обнаружены нарушения, будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

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