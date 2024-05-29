Вспыхнула электропроводка. В Омске при пожаре в частном доме погибли маленькие дети

Posted 29 мая, 05:52
Published 29 мая, 05:52
Modified 29 мая, 06:03
Updated 29 мая, 06:03
Как сообщили в региональной прокуратуре, в ночь с 28 на 29 мая в частном доме по улице 3-я Красноармейская, где проживала многодетная семья, произошел пожар. В результате пожара погибли двое детей — семи и четырех лет.
Возможно, причиной пожара стала неисправность электропроводки на втором этаже здания. Для того чтобы точно установить причину возгорания, будут проведены экспертизы.
На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Ленинского округа Андрей Трофименко. Прокуратура будет следить за тем, как расследуют уголовное дело, возбужденное омским следственным комитетом по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
Кроме того, прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Если будут обнаружены нарушения, будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.