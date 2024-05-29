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Двое мужчин напали на инспектора минприроды в Октябрьском округе Омска

Уложили на землю. Двое омичей напали на инспектора минприроды в Октябрьском округе

29 мая 2024, 14:50
Фото: Минприроды Омской области

Двое мужчин напали на инспектора минприроды в Октябрьском округе Омска

Двое омичей, которые выбрасывали мусор в неположенном месте, напали на сотрудника министерства природы.

Сотрудник ведомства поехал на обследование территории вблизи СНТ «Горняк» в Октябрьском округе после обращения местного жителя о незаконной свалке. Там инспектор увидел, как двое мужчин, водитель и пассажир, сбросили на участок отходы. Пострадавший начал снимать на камеру нарушение, после чего омичи вышли из автомобиля и потребовали удалить запись.

В ответ на отказ они повалили инспектора на землю и отобрали телефон. Сейчас мужчина находится в больнице с подозрением на перелом ребер.

В минприроды сообщили, что с начала года на сотрудника нападают уже второй раз.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Минприроды#Нападение#Новости#Министерство#Министерство природы#Экологический надзор#Нападение на инспектора
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