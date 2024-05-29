Уложили на землю. Двое омичей напали на инспектора минприроды в Октябрьском округе

Сотрудник ведомства поехал на обследование территории вблизи СНТ «Горняк» в Октябрьском округе после обращения местного жителя о незаконной свалке. Там инспектор увидел, как двое мужчин, водитель и пассажир, сбросили на участок отходы. Пострадавший начал снимать на камеру нарушение, после чего омичи вышли из автомобиля и потребовали удалить запись.