Уложили на землю. Двое омичей напали на инспектора минприроды в Октябрьском округе

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Сотрудник ведомства поехал на обследование территории вблизи СНТ «Горняк» в Октябрьском округе после обращения местного жителя о незаконной свалке. Там инспектор увидел, как двое мужчин, водитель и пассажир, сбросили на участок отходы. Пострадавший начал снимать на камеру нарушение, после чего омичи вышли из автомобиля и потребовали удалить запись.
В ответ на отказ они повалили инспектора на землю и отобрали телефон. Сейчас мужчина находится в больнице с подозрением на перелом ребер.
В минприроды сообщили, что с начала года на сотрудника нападают уже второй раз.