Стартовало обучение участников программы «Время героев»

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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Стартовал первый набор участников на Программу «Время героев». С 27 мая 83 человека начнут обучение в рамках магистерской программы по управленческому образованию. Напутственные слова участникам сказали организаторы и члены Общественного совета Программы «Время героев».
Алексей Комиссаров, ректор Президентской академии и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», рассказал о том, как будет проходить обучение.
«Всего запланировано четыре очных модуля продолжительностью по 30 дней каждый. На первый модуль мы ставим серьезные задачи. Во-первых, участники должны хорошо изучить структуру системы государственного управления, ее функции, механизмы работы, нормативное обеспечение и особенности, которые необходимо учитывать на государственной службе. Второй задачей мы видим освоение участниками необходимых на государственной службе управленческих инструментов», — отметил Алексей Комиссаров.
Первые участники Программы «Время героев» уже начали обучение, остальные приступят к учебе в ближайшее время. Обучение пройдет в трех форматах: магистерская программа, очно-заочная программа профессиональной переподготовки и заочная программа повышения квалификации.
Каждый участник отбора на Программу «Время героев», завершив тестирование, получит возможность пройти обучение, соответствующее его компетенциям и результатам. Участники отбора без высшего образования получат возможность бесплатно учиться в Президентской академии и других вузах страны.
Александр Карелин, член Общественного совета Программы «Время героев», рассказал, кто будет учиться на магистерской программе.
«Соискатели, прошедшие на магистерский уровень обучения, — лучшие из лучших. Восемьдесят три участника отмечены 274 высокими наградами государства. Один из участников — кавалер четырех орденов Мужества, у восьмерых участников — по три ордена Мужества, двадцать человек — Герои России, двадцать девять человек награждены медалью „За отвагу“. Каждый из участников отбора на Программу обладает командным опытом, подтвержденным в боевой обстановке», — уточнил Александр Карелин.
Владимир Соловьев, телеведущий и член Общественного совета программы «Время героев», обратился к участникам обучения и сравнил их боевые заслуги с подвигами их дедов, которые победили в Великой Отечественной войне.
«Глядя в этот зал, я могу сказать: деды бы вами гордились! Вы — продолжатели воинских традиций. Но сегодня нам надо не только победить, нам надо построить такую жизнь, чтобы дети и внуки не только гордились вами, но и могли долго и счастливо жить в нашей прекрасной России», — сказал Владимир Соловьев.
Напомним, что участники, не успевшие завершить отбор на первый поток, смогут пройти комплекс оценочных процедур в специализированных центрах, открытых на базе филиалов РАНХиГС.