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программа «Время героев»

Стартовало обучение участников программы «Время героев»

29 мая 2024, 04:21
Фото: Время героев. РФ
программа «Время героев»
27 мая стартовал первый набор участников на Программу «Время героев». 83 человека в рамках магистерской программы по управленческому образованию начнут обучение. Оно пройдет в 3 форматах: магистерская программа, очно-заочная программа профпереподготовки и заочная программа повышения квалификации.

Стартовал первый набор участников на Программу «Время героев». С 27 мая 83 человека начнут обучение в рамках магистерской программы по управленческому образованию. Напутственные слова участникам сказали организаторы и члены Общественного совета Программы «Время героев».

Алексей Комиссаров, ректор Президентской академии и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», рассказал о том, как будет проходить обучение.

«Всего запланировано четыре очных модуля продолжительностью по 30 дней каждый. На первый модуль мы ставим серьезные задачи. Во-первых, участники должны хорошо изучить структуру системы государственного управления, ее функции, механизмы работы, нормативное обеспечение и особенности, которые необходимо учитывать на государственной службе. Второй задачей мы видим освоение участниками необходимых на государственной службе управленческих инструментов», — отметил Алексей Комиссаров.

Первые участники Программы «Время героев» уже начали обучение, остальные приступят к учебе в ближайшее время. Обучение пройдет в трех форматах: магистерская программа, очно-заочная программа профессиональной переподготовки и заочная программа повышения квалификации.

Каждый участник отбора на Программу «Время героев», завершив тестирование, получит возможность пройти обучение, соответствующее его компетенциям и результатам. Участники отбора без высшего образования получат возможность бесплатно учиться в Президентской академии и других вузах страны.

Александр Карелин, член Общественного совета Программы «Время героев», рассказал, кто будет учиться на магистерской программе.

«Соискатели, прошедшие на магистерский уровень обучения, — лучшие из лучших. Восемьдесят три участника отмечены 274 высокими наградами государства. Один из участников — кавалер четырех орденов Мужества, у восьмерых участников — по три ордена Мужества, двадцать человек — Герои России, двадцать девять человек награждены медалью „За отвагу“. Каждый из участников отбора на Программу обладает командным опытом, подтвержденным в боевой обстановке», — уточнил Александр Карелин.

Владимир Соловьев, телеведущий и член Общественного совета программы «Время героев», обратился к участникам обучения и сравнил их боевые заслуги с подвигами их дедов, которые победили в Великой Отечественной войне.

«Глядя в этот зал, я могу сказать: деды бы вами гордились! Вы — продолжатели воинских традиций. Но сегодня нам надо не только победить, нам надо построить такую жизнь, чтобы дети и внуки не только гордились вами, но и могли долго и счастливо жить в нашей прекрасной России», — сказал Владимир Соловьев.

Напомним, что участники, не успевшие завершить отбор на первый поток, смогут пройти комплекс оценочных процедур в специализированных центрах, открытых на базе филиалов РАНХиГС.

Все участники отбора на программу «Время героев» получат возможность пройти обучение
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