Сотрудники Омского НПЗ приняли участие во Всероссийском экологическом забеге

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Акция стартовала одновременно во всех городах России: в формате телемоста, беговую эстафету от Омска приняли в Новокузнецке, Липецке, Челябинске и Череповце. Экологический забег — форма поддержки национального проекта «Чистый воздух», в котором Омский нефтеперерабатывающий завод принимает самое активное участие, став первым предприятием во всей омской области, реализовавшим автоматизированный мониторинг состояния атмосферного воздуха и прямую передачу экологических параметров напрямую в Росприроднадзор. Но кроме этого, на НПЗ велась и активная экологическая модернизация — благодаря ей, к 2022 году воздействие ОНПЗ на окружающую среду снизилось на 40%, а к 2025 году это значение увеличится до 65%.
«Омский НПЗ уделяет большое внимание вопросам экологического благополучия региона. Это одно из ключевых направлений нашей социальной деятельности. Мы заинтересованы в улучшении качества жизни омичей. Поэтому активно внедряем современные природоохранные технологии, поддерживаем активистов и участвуем в экологических мероприятиях», — рассказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Вместе с промышленными новшествами, ОНПЗ принимает активное участие и оказывает поддержку экологическим инициативам омичей: например, весной этого года, волонтеры предприятия высадили целую аллею сибирских абрикосов рядом с Успенским кафедральным собором. Ну, а в целом, с 2023 года в Омске появилось около 700 деревьев и кустарников — все они высажены волонтерами проекта «Зеленая среда».
«Главная цель Всероссийской акции — привлечение внимания к теме экологии и реализации федерального проекта „Чистый воздух“. Омский НПЗ выступает лидером экологического развития омской промышленности. Завод использует наилучшие доступные технологии для поступательного снижения нагрузки на окружающую среду. Экологическая акция будет проходить до сентября. Призываю другие предприятия, омичей активно в ней участвовать. Надеюсь, что по итогам акции наш город будет в числе лучших», — отметила министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина.