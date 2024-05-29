Сотрудники Омского НПЗ приняли участие во Всероссийском экологическом забеге

Акция стартовала одновременно во всех городах России: в формате телемоста, беговую эстафету от Омска приняли в Новокузнецке, Липецке, Челябинске и Череповце. Экологический забег — форма поддержки национального проекта «Чистый воздух», в котором Омский нефтеперерабатывающий завод принимает самое активное участие, став первым предприятием во всей омской области, реализовавшим автоматизированный мониторинг состояния атмосферного воздуха и прямую передачу экологических параметров напрямую в Росприроднадзор. Но кроме этого, на НПЗ велась и активная экологическая модернизация — благодаря ей, к 2022 году воздействие ОНПЗ на окружающую среду снизилось на 40%, а к 2025 году это значение увеличится до 65%.