Смех сквозь слезы. Омичи начали писать стихи про вырубки деревьев в городских парках

Если вас поймали люди

За любимым делом вашим,

Например, за рубкой сквера

На смартфоны всё снимают,

и Бастрыкина зовут

— Спрячьте все вы протоколы

И комиссии по сносу.

Повторите сразу гордо:

«Возрождаем город-сад»», — пишет «Омский Олегатор».