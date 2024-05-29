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Смех сквозь слезы. Омичи начали писать стихи про вырубки деревьев в городских парках

29 мая 2024, 14:17
Фото: 1MI
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Омичи начали писать стихи про массовый снос городских деревьев

Омичи начали пробовать себя в стихосложении на злободневную тему — вырубку городских деревьев.

Несколько четверостиший появились в омских телеграм-каналах. В стихах горожане выражают недовольство вырубкой зеленых насаждений на многих территориях города.

«Если вдруг, каким-то чудом, сквер какой-то сохранился,
Нужно это упущенье непременно устранить
Дайте землю под застройку, будет здесь торговый центр», — сочинил автор телеграм канала «Колчак сити».
«Никогда не поливайте
Вы деревьев молодых
Это глупое занятье
Не приводит ни к чему
Лучше новых десять тысяч
Посадите вы везде», — написал автор канала «Омск сарказм».

Если вас поймали люди
За любимым делом вашим,
Например, за рубкой сквера
На смартфоны всё снимают,
и Бастрыкина зовут
— Спрячьте все вы протоколы
И комиссии по сносу.
Повторите сразу гордо:
«Возрождаем город-сад»», — пишет «Омский Олегатор».

Недовольство омичей по этому вопросу небезосновательно. В конце марта зеленая комиссия одобрила снос 1 298 деревьев из-за расширения проезжей части по улице 10 лет Октября и Сыропятскому тракту. Глава комиссии Михаил Горчаков уверил, что УДХБ высадит вместо спиленных деревьев новые, однако, как показала практика, большая часть саженцев, предназначенных для замены «аварийных» растений не приживается и гибнет.

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#Анастасия Баянова#Омск#Деревья#Омская область#Вырубка деревьев#Посадка деревьев#Новости#Снос деревьев#Дерево#Вырубки деревьев#Стих#Стихи
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