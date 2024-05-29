Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

В Омской области Красногорский гидроузел готов на 20%

Проверила прокуратура. Красногорский гидроузел в Омской области готов на 20%

29 мая 2024, 11:07
Фото: Прокуратура Омскойобласти

В Омской области Красногорский гидроузел готов на 20%

Сегодня, 29 мая, региональная прокуратура посетила строительную площадку Красногорского гидроузла, сейчас готовность объекта составляет 20%.

Сегодня, 29 мая, прокурор Омской области Алексей Афанасьев, замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Дмитрий Пестряков и директор управления заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений Александр Таран посетили строительную площадку Красногорского гидроузла на Иртыше.

Строительство гидроузла началось еще в 2011, тогда подрядчиком выступало ООО «НПО „Мостовик“, однако в апреле 2014 компания обанкротилась и стройка остановилась. Работы на объекте возобновились лишь в 2022 по госконтракту с ООО „МежРегионСтрой“, его стоимость более 4,6 млрд рублей.

На совещании прокурор обсудил с подрядчиком устранение ранее выявленных нарушений, темпы строительства, а также плановые сроки завершения работ. Сейчас строительная готовность гидроузла составляет 20,29%.

Напомним, что в апреле этого года прокуратура Омского района вносила представление подрядчику за отставание от графика.

Сдадут на 1,5 года позже. На доработку проекта гидроузла под Омском выделили 110 млн
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Прокуратура#Прокурор#Новости#Гидроузел#Красногорский гидроузел#Красногорский водоподъемный гидроузел
Подпишитесь
На испытательном сроке. У главы омского минцифры появился еще один заместитель
Сегодня, 03:37
Агент Ткачева прокомментировал слухи об уходе нападающего из омского «Авангарда»
Сегодня, 04:34
Без разрешения. Омскую четырехэтажку на берегу Иртыша требуют признать самостроем
Сегодня, 04:30
Вода отступает. В Омской области уровень воды в Иртыше за сутки снизился еще на 6 см
Сегодня, 03:12
Введено 46%. В 2024 году в Омской области построят 700 тысяч квадратных метров жилья
Вчера, 07:07
Пятиступенчатая шкала. Омичам объяснили, кого затронут изменения в налоговой системе
Сегодня, 09:34
"