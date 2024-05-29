Проверила прокуратура. Красногорский гидроузел в Омской области готов на 20%

Строительство гидроузла началось еще в 2011, тогда подрядчиком выступало ООО «НПО „Мостовик“, однако в апреле 2014 компания обанкротилась и стройка остановилась. Работы на объекте возобновились лишь в 2022 по госконтракту с ООО „МежРегионСтрой“, его стоимость более 4,6 млрд рублей.