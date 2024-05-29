Проверила прокуратура. Красногорский гидроузел в Омской области готов на 20%

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Сегодня, 29 мая, прокурор Омской области Алексей Афанасьев, замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Дмитрий Пестряков и директор управления заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений Александр Таран посетили строительную площадку Красногорского гидроузла на Иртыше.
Строительство гидроузла началось еще в 2011, тогда подрядчиком выступало ООО «НПО „Мостовик“, однако в апреле 2014 компания обанкротилась и стройка остановилась. Работы на объекте возобновились лишь в 2022 по госконтракту с ООО „МежРегионСтрой“, его стоимость более 4,6 млрд рублей.
На совещании прокурор обсудил с подрядчиком устранение ранее выявленных нарушений, темпы строительства, а также плановые сроки завершения работ. Сейчас строительная готовность гидроузла составляет 20,29%.
Напомним, что в апреле этого года прокуратура Омского района вносила представление подрядчику за отставание от графика.