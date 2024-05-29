Прокуратура направила в суд дело наркоторговца из Омской области

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Прокуратура Таврического района утвердила обвинение по уголовному делу 33-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием сети интернет (чч. 3-4 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ).
По версии следствия, с февраля по март этого года мужчина выполнял указания своего сообщника, которые тот посылал через социальные сети. Обвиняемый забирал из закладок в Омске наркотические вещества и прятал в тайниках в различных районах области. Во время задержания сотрудники полиции обнаружили наркотики и у мужчины, так как он сам тоже их употреблял.
Всего правоохранителям удалось изъять 118,63 гр. запрещенных веществ. Уголовное дело направлено в Таврический районный суд, обвиняемого ждет наказание до 15 лет лишения свободы.