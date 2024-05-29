Прокуратура направила в суд дело наркоторговца из Омской области

По версии следствия, с февраля по март этого года мужчина выполнял указания своего сообщника, которые тот посылал через социальные сети. Обвиняемый забирал из закладок в Омске наркотические вещества и прятал в тайниках в различных районах области. Во время задержания сотрудники полиции обнаружили наркотики и у мужчины, так как он сам тоже их употреблял.