«Память останется навсегда». В ходе спецоперации погиб учитель из Омской области

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
На странице Цветнопольской школы, расположенной в селе Цветнополье Омской области, появилось сообщение о гибели на СВО одного из учителей — Владимира Иордана.
Коллеги отмечают, что мужчина был талантливым педагогом и хорошим человеком.
«Память о мужестве, стойкости, доблести Владимира Иордана навсегда останется в наших сердцах. Низкий ему поклон и вечная память», — написали в группе школы.
По данным сервиса Руспрофиль, Владимир Иордан был не только учителем, но и предпринимателем. Он являлся учредителем ООО «Мотор Плюс», компания специализируется на выращивании зерновых культур.
Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким Владимира Иордана.