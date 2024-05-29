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В ходе спецоперации погиб учитель из Омской области Владимир Иордан

«Память останется навсегда». В ходе спецоперации погиб учитель из Омской области

29 мая 2024, 11:39
Фото: 1MI

В ходе спецоперации погиб учитель из Омской области Владимир Иордан

Сообщение о гибели Владимира Иордана появилось на странице Цветнопольской школы, в которой работал мужчина.

На странице Цветнопольской школы, расположенной в селе Цветнополье Омской области, появилось сообщение о гибели на СВО одного из учителей — Владимира Иордана.

Коллеги отмечают, что мужчина был талантливым педагогом и хорошим человеком.

«Память о мужестве, стойкости, доблести Владимира Иордана навсегда останется в наших сердцах. Низкий ему поклон и вечная память», — написали в группе школы.

По данным сервиса Руспрофиль, Владимир Иордан был не только учителем, но и предпринимателем. Он являлся учредителем ООО «Мотор Плюс», компания специализируется на выращивании зерновых культур.

Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким Владимира Иордана.

#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Спецоперация#Погиб#Погибший#Боец СВО#Участник СВО#Зона СВО
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