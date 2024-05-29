От 10 до 20 тысяч. В Омске выделили более 12 млн на стипендии для будущих педагогов

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Министр образования Иван Кротт заявил, что омские студенты-педагоги будут получать стипендию в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Однако это нововведение касается только тех студентов, которые заключили договор о целевом обучении.
В 2024 году для предоставления этой меры социальной поддержки из областного бюджета выделено 12,7 млн рублей. Такое решение принял губернатор Виталий Хоценко.
«Впервые в нашем регионе студенты-целевики вузовского направления „Образование и педагогические науки“ будут получать социальную поддержку от 10 до 20 тысяч рублей с сентября по июнь», — написал в своем тг-канале Иван Кротт.
Размер стипендии будет зависеть от того, где студент будет работать после окончания обучения — в Омске или в области:
Напомним, что в России изменились правила целевого обучения в вузах, колледжах и техникумах. Теперь заказчики должны до 10 июня опубликовать свои предложения на платформе «Работа в России», чтобы все желающие смогли ознакомиться с ними и решить, будут ли они участвовать в программе.