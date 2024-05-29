От 10 до 20 тысяч. В Омске выделили более 12 млн на стипендии для будущих педагогов

Напомним, что в России изменились правила целевого обучения в вузах, колледжах и техникумах. Теперь заказчики должны до 10 июня опубликовать свои предложения на платформе «Работа в России», чтобы все желающие смогли ознакомиться с ними и решить, будут ли они участвовать в программе.