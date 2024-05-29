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иллюстрация

От 10 до 20 тысяч. В Омске выделили более 12 млн на стипендии для будущих педагогов

29 мая 2024, 07:03
Фото: Город55
иллюстрация

В 2024 году на стипендии для студентов-целевиков в Омске выделили более 12 млн

Министр образования Иван Кротт заявил, что студенты-педагоги, заключившие договор о целевом обучении, будут получать стипендию в размере от 10 до 20 тысяч рублей. В этом году из областного бюджета на это будет выделено 12,7 млн рублей. Решение принял губернатор Виталий Хоценко.

Министр образования Иван Кротт заявил, что омские студенты-педагоги будут получать стипендию в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Однако это нововведение касается только тех студентов, которые заключили договор о целевом обучении.

В 2024 году для предоставления этой меры социальной поддержки из областного бюджета выделено 12,7 млн рублей. Такое решение принял губернатор Виталий Хоценко.

«Впервые в нашем регионе студенты-целевики вузовского направления „Образование и педагогические науки“ будут получать социальную поддержку от 10 до 20 тысяч рублей с сентября по июнь», — написал в своем тг-канале Иван Кротт.

Размер стипендии будет зависеть от того, где студент будет работать после окончания обучения — в Омске или в области:

  • на первом курсе — 10 тысяч рублей;
  • на втором и третьем курсах — от 10 до 15 тысяч рублей;
  • на четвертом курсе — от 15 до 20 тысяч рублей.

Напомним, что в России изменились правила целевого обучения в вузах, колледжах и техникумах. Теперь заказчики должны до 10 июня опубликовать свои предложения на платформе «Работа в России», чтобы все желающие смогли ознакомиться с ними и решить, будут ли они участвовать в программе.

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