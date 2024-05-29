На испытательном сроке. У главы омского минцифры появился еще один заместитель

Ранее Город55 рассказывал, что у министра цифрового развития Дениса Цуканова уже есть первый заместитель — Максим Макаленко. Также есть заместитель — Наталья Шилкина. Она отвечает за повышение цифровой грамотности жителей Омска и реализацию проекта «Кадры для цифровой экономики».