На испытательном сроке. У главы омского минцифры появился еще один заместитель

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В понедельник, 27 мая, губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о новом кадровом назначении в региональном правительстве.
Согласно документу, заместителем министра цифрового развития и связи Омской области назначен Сергей Деркач. Его срок полномочий составляет 1 год, а также предусмотрен трехмесячный испытательный срок.
Ранее Город55 рассказывал, что у министра цифрового развития Дениса Цуканова уже есть первый заместитель — Максим Макаленко. Также есть заместитель — Наталья Шилкина. Она отвечает за повышение цифровой грамотности жителей Омска и реализацию проекта «Кадры для цифровой экономики».
Также в ее обязанности входит мониторинг и тиражирование лучших практик в сфере образовательных IT-программ, организация участия школьников и студентов в конкурсах и фестивалях в области информационных технологий, таких как «Урок Цифры» и «Код будущего».