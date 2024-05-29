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На испытательном сроке. У главы омского минцифры появился еще один заместитель

29 мая 2024, 03:37
Фото: Город55
иллюстрация

Сергей Деркач стал еще одним заместителем главы омского минцифры Цуканова

Виталий Хоценко подписал распоряжение о новом кадровом назначении в региональном правительстве. Согласно документу, заместителем министра цифрового развития и связи Омской области назначен Сергей Деркач. Срок его полномочий составляет 1 год с трехмесячным испытательным сроком.

В понедельник, 27 мая, губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о новом кадровом назначении в региональном правительстве.

Согласно документу, заместителем министра цифрового развития и связи Омской области назначен Сергей Деркач. Его срок полномочий составляет 1 год, а также предусмотрен трехмесячный испытательный срок.

распоряжение Губернаторараспоряжение Губернатора
распоряжение Губернатора
Фото: publication.pravo.gov.ru

Ранее Город55 рассказывал, что у министра цифрового развития Дениса Цуканова уже есть первый заместитель — Максим Макаленко. Также есть заместитель — Наталья Шилкина. Она отвечает за повышение цифровой грамотности жителей Омска и реализацию проекта «Кадры для цифровой экономики».

Также в ее обязанности входит мониторинг и тиражирование лучших практик в сфере образовательных IT-программ, организация участия школьников и студентов в конкурсах и фестивалях в области информационных технологий, таких как «Урок Цифры» и «Код будущего».

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