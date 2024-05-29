Модульбанк запустил приложение ModulPay для безналичных платежей

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С развитием технологий и интернет-торговли на рынок выходят усовершенствованные мобильные приложения, задача которых — упростить процесс безналичных операций.
За последние годы на рынок России вышло несколько таких новых мобильных приложений, разработанных внутри страны. Среди них — SberPay от Сбербанка и Mir Pay от платежной системы «Мир».
Также на днях мобильное приложение, упрощающее движение средств при оплате клиентами товаров или услуг бизнеса, запустил Модульбанк, который в последние годы развивается как предпринимательский хаб. Новшество ModulPay не просто в приеме платежей по QR-коду, после чего формируется счёт-ссылка и/или электронный чек (этим сегодня мало кого удивишь), но еще и в том, что в ModulPay есть функция отслеживания продаж и оформления возвратов. Помимо этого, создав несколько учетных записей, пользователь приложения сможет работать с разными магазинами. Директор Модульбанка по платежным сервисам Юрий Васильев пообещал добавлять «еще больше возможностей и интеграций» в этот платежный сервис, который уже изначально создавался как полнофункциональный.
Для бизнеса, помимо упрощения бухгалтерии, прием безналичных платежей открывает такие возможности, как увеличение продаж и расширение их географии. Процесс оплаты идет быстрее и удобнее для клиентов, что положительно влияет на их опыт взаимодействия с компанией. Это повышает имидж компании в целом.
В России рынок безналичных платежей продолжает расти, и эта тенденция, вероятно, сохранится в ближайшие годы: количество активных банковских карт в обращении в стране увеличивается, как и число новых цифровых сервисов. Развитие безналичных платежей поддерживают и российские власти, внедряя различные программы стимулирования (пример — программа «Мир»).