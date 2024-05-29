Модульбанк запустил приложение ModulPay для безналичных платежей

Также на днях мобильное приложение, упрощающее движение средств при оплате клиентами товаров или услуг бизнеса, запустил Модульбанк, который в последние годы развивается как предпринимательский хаб. Новшество ModulPay не просто в приеме платежей по QR-коду, после чего формируется счёт-ссылка и/или электронный чек (этим сегодня мало кого удивишь), но еще и в том, что в ModulPay есть функция отслеживания продаж и оформления возвратов. Помимо этого, создав несколько учетных записей, пользователь приложения сможет работать с разными магазинами. Директор Модульбанка по платежным сервисам Юрий Васильев пообещал добавлять «еще больше возможностей и интеграций» в этот платежный сервис, который уже изначально создавался как полнофункциональный.