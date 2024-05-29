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ЕР представила предложения в национальный проект «Семья»

ЕР представила предложения в национальный проект «Семья»

29 мая 2024, 16:56
Фото: ER.RU
Партия «Единая Россия» разработала общий стандарт мер поддержки многодетных семей, включающий 18 инициатив, способствующих исполнению указа главы России о поддержке многодетных семей.

Анна Кузнецова, председатель комиссии генсовета партии «Единая Россия» по защите материнства и детства, а также вице-спикер Госдумы Российской Федерации, отметила, что каждая десятая семья в стране является многодетной. Ключевая задача указа главы государства о поддержке многодетных семей заключается в единообразии применения льгот, внедрении единого подхода во всех регионах страны и расширении форм поддержки для многодетных семей, сообщает mkset.ru.

В стандарт включили следующие меры поддержки многодетности: выплата регионального семейного капитала при рождении третьего ребенка; содействие улучшению жилищных условий многодетных семей, включая молодые семьи; предоставление мер поддержки многодетным семьям вне зависимости от других критериев, таких как нуждаемость; льготы и компенсации при оплате коммунальных услуг с прогрессивной шкалой; бесплатный проезд в общественном транспорте внутри региона; повышение доступности учреждений культуры и спорта; содействие профессиональному образованию детей из многодетных семей; компенсация на приобретение школьной формы и принадлежностей для учебы; развитие службы социальных нянь; компенсация оплаты путевок в летние оздоровительные лагеря и санатории для детей.

Первый заместитель главы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина отметила, что ведомство и партия ЕР помогут регионам завершить работу по принятию нормативных актов для исполнения указа президента России. Эти документы на сегодняшний день приняты в 59 регионах России и городе Байконуре (Республика Казахстан). Кроме мер, которые предусматриваются указом президента, регионы могут внедрять собственные механизмы поддержки многодетности. И тут большую пользу могут принести рекомендации партии «Единая Россия».

Также на площадке партии «Единая Россия» представили инициативы для включения в нацпроект «Семья». Эту программу поддержки в своем послании поручил разработать глава России Владимир Путин. «Единая Россия» собрала в регионах более 3,5 тысячи предложений.

По словам Анны Кузнецовой, ЕР выделила несколько блоков предложений. Первая группа — инициативы, связанные с расширением поддержки семей с детьми, материнского капитала и улучшением системы помощи молодым и студенческим семьям. Инициативы второго блока направлены на развитие просемейной инфраструктуры. Это создание условий, при которых семье будет удобно получать не только социальную помощь, но и сопровождение в различных жизненных ситуациях. В третью группу включены меры по популяризации семейных ценностей.

На сайте ER.RU сообщают, что все инициативы будут в ближайшее время направлены в кабмин партией ЕР.

#Общество
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