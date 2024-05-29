ЕР представила предложения в национальный проект «Семья»

По словам Анны Кузнецовой, ЕР выделила несколько блоков предложений. Первая группа — инициативы, связанные с расширением поддержки семей с детьми, материнского капитала и улучшением системы помощи молодым и студенческим семьям. Инициативы второго блока направлены на развитие просемейной инфраструктуры. Это создание условий, при которых семье будет удобно получать не только социальную помощь, но и сопровождение в различных жизненных ситуациях. В третью группу включены меры по популяризации семейных ценностей.