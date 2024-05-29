Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Иллюстрация

Дальше не поедет. Востребованный у омичей маршрут №47Н сократят с 1 июня

29 мая 2024, 11:18
Фото: 1MI
Иллюстрация

С 1 июня популярный у омичей маршрут №47Н перестанет ходить до «Больших полей»

После сокращения протяженности маршрута автобусы будут ходить чаще.

В дептранспорта рассказали об изменении схемы автобусного маршрута №47Н. С субботы, 1 июня, автобусы по этому маршруту больше не будут следовать от микрорайона «Амурский-2» до «Больших полей».

Теперь общественный транспорт будет курсировать от конечной остановки «Улица Гашека» до «Микрорайона „Амурский-2“». Количество машин на маршруте при этом останется прежним — 25 автобусов среднего класса.

Новая схема маршрута №47ННовая схема маршрута №47Н
Новая схема маршрута №47Н
Фото: Пресс-служба департамента транспорта
«Сокращение протяженности маршрута позволит уменьшить плановый интервал движения с 10 до 8-9 минут», — отметили в департаменте.

По утверждением ведомства, транспортное обслуживание жителей поселка Большие поля не изменится в худшую сторону, так как с мая в поселок ходит транспорт по маршруту №72.

Работы продолжаются. С 1 июля для омичей откроют две полосы бульвара Архитекторов
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Общество#Транспорт#Омск#Общественный транспорт#Департамент транспорта мэрии Омска#Пассажиры#Маршруты#Новости#Схема движения
Подпишитесь
На испытательном сроке. У главы омского минцифры появился еще один заместитель
Сегодня, 03:37
Агент Ткачева прокомментировал слухи об уходе нападающего из омского «Авангарда»
Сегодня, 04:34
Без разрешения. Омскую четырехэтажку на берегу Иртыша требуют признать самостроем
Сегодня, 04:30
Вода отступает. В Омской области уровень воды в Иртыше за сутки снизился еще на 6 см
Сегодня, 03:12
Введено 46%. В 2024 году в Омской области построят 700 тысяч квадратных метров жилья
Вчера, 07:07
Пятиступенчатая шкала. Омичам объяснили, кого затронут изменения в налоговой системе
Сегодня, 09:34
"