Дальше не поедет. Востребованный у омичей маршрут №47Н сократят с 1 июня

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
В дептранспорта рассказали об изменении схемы автобусного маршрута №47Н. С субботы, 1 июня, автобусы по этому маршруту больше не будут следовать от микрорайона «Амурский-2» до «Больших полей».
Теперь общественный транспорт будет курсировать от конечной остановки «Улица Гашека» до «Микрорайона „Амурский-2“». Количество машин на маршруте при этом останется прежним — 25 автобусов среднего класса.
«Сокращение протяженности маршрута позволит уменьшить плановый интервал движения с 10 до 8-9 минут», — отметили в департаменте.
По утверждением ведомства, транспортное обслуживание жителей поселка Большие поля не изменится в худшую сторону, так как с мая в поселок ходит транспорт по маршруту №72.