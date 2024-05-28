Зарплаты до 55 тысяч. После смены руководителя в минтруда Омска ищут сотрудников

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
В министерстве труда и социального развития Омской области разместили свежие вакансии для желающих трудиться на госслужбе. Заявки от кандидатов будут принимать до 17 июня.
Для замещения вакантной должности требуется главный специалист в отдел общих социальных выплат департамента социальной поддержки. Платить ему готовы от 31 900 до 45 700 рублей. У соискателя обязательно должно быть высшее образование не ниже бакалавриата и опыт государственной службы.
Также нескольких кандидатов хотят включить в резерв. В департамент социальной поддержки (отделы общих социальных выплат, а также предоставления государственных и муниципальных услуг) и правовой департамент (управление правовой и судебной работы) необходимы специалисты старшей группы должностей. Их зарплата составит от 31 900 до 45 700 рублей.
А специалистов ведущей группы должностей с зарплатой от 42 100 до 55 300 рублей ждут в отделе по управлению имуществом и правовому сопровождению правового департамента. Требования для потенциальных кандидатов остались прежними — наличие высшего образования, опыт госслужбы, знание законов.
Напомним, несколько дней назад в минтруда сменился руководитель. Владимира Куприянова, который занимал должность министра с 2015 года, отправили в отставку. Руководить ведомством теперь будет Ирина Варнавская. Кураторство министерством труда и соцразвития перешло к заместителю губернатора Алексею Ромахину.