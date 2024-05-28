Зарплаты до 55 тысяч. После смены руководителя в минтруда Омска ищут сотрудников

Для замещения вакантной должности требуется главный специалист в отдел общих социальных выплат департамента социальной поддержки. Платить ему готовы от 31 900 до 45 700 рублей. У соискателя обязательно должно быть высшее образование не ниже бакалавриата и опыт государственной службы.