Вывела скот и пропала. В Омской области начались поиски пенсионерки в синих сапогах

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
Накануне в паблике «Доброспас Омск» появилось сообщение о пропаже 58-летней женщины. Утром 15 мая она отправилась на пастбище возле станции Сыропятское Кормиловского района, чтобы выпустить скот. С тех пор она не вернулась домой.
Приметы пропавшей: на вид около 60 лет, рост примерно 155–160 см, худощавого телосложения, волосы светлые, до плеч, носит очки. Она была одета в камуфлированные брюки, синюю шапку и синие сапоги. При себе у нее был рюкзак.
В минувшее воскресенье волонтеры поискового отряда «ДоброСпас Омск», объединив усилия с волонтерами ЗСЖД Омского региона и сотрудниками уголовного розыска Кормиловского района, отправились на поиски пропавшей в район станции Сыропятское.
Волонтеры обследовали большую территорию, но, к сожалению, пропавшую омичку так и не удалось найти. Поиски продолжаются.