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иллюстрация

Вывела скот и пропала. В Омской области начались поиски пенсионерки в синих сапогах

28 мая 2024, 05:42
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области 58-летняя женщина вывела скот на пастбище и не вернулась домой

В паблике «Доброспас Омск» сообщили о пропаже 58-летней женщины. 15 мая она ушла на пастбище возле станции Сыропятское Кормиловского района. С тех пор домой не вернулась. В воскресенье волонтеры обследовали большую территорию, но пропавшую омичку не нашли. Поиски продолжаются.

Накануне в паблике «Доброспас Омск» появилось сообщение о пропаже 58-летней женщины. Утром 15 мая она отправилась на пастбище возле станции Сыропятское Кормиловского района, чтобы выпустить скот. С тех пор она не вернулась домой.

Приметы пропавшей: на вид около 60 лет, рост примерно 155–160 см, худощавого телосложения, волосы светлые, до плеч, носит очки. Она была одета в камуфлированные брюки, синюю шапку и синие сапоги. При себе у нее был рюкзак.

В минувшее воскресенье волонтеры поискового отряда «ДоброСпас Омск», объединив усилия с волонтерами ЗСЖД Омского региона и сотрудниками уголовного розыска Кормиловского района, отправились на поиски пропавшей в район станции Сыропятское.

Волонтеры обследовали большую территорию, но, к сожалению, пропавшую омичку так и не удалось найти. Поиски продолжаются.

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