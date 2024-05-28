Вывела скот и пропала. В Омской области начались поиски пенсионерки в синих сапогах

Приметы пропавшей: на вид около 60 лет, рост примерно 155–160 см, худощавого телосложения, волосы светлые, до плеч, носит очки. Она была одета в камуфлированные брюки, синюю шапку и синие сапоги. При себе у нее был рюкзак.