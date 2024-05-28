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Published Сегодня, 20:28

Modified Сегодня, 20:30

Updated Сегодня, 20:30

В Омске появились свежие вакансии для врачей с зарплатой до 300 тысяч

В Омске появились свежие вакансии для врачей с зарплатой до 300 тысяч

28 мая 2024, 20:28
Фото: Город55
Сколько платят представителям здравоохранения в Омской области? Достойная ли оплата труда у тех, кто нас лечит? Подробности — в материале Города55.

Соответствующую информацию разместили на сайте «Работа России». Так, одним из свежих предложений стала вакансия анестезиолога-реаниматолога. Врача ищут в Тевризской центральной районной больнице. Зарплата специалиста составит от 150 до 300 тыс рублей ежемесячно.

Работодатель ожидает, что у кандидата не будет вредных привычек. Врач будет оценивать состояние больного перед операцией, назначать диагностику перед подготовкой к наркозу.

В Тюкалинскую ЦРБ требует хирург и травматолог-ортопед. Объявленное вознаграждение — от 120 до 160 тыс рублей. Также требуется хирург в Одесскую ЦРБ на зарплату не меньше 160 тыс рублей.

Свежие вакансии есть и в Омске. Так, в городской поликлинике № 8 не хватает участкового терапевта. Зарплата составит от 70 до 120 тыс рублей. Ищут специалистов и в городскую поликлинику № 3. Туда требуются оториноларинголог, терапевт, невролог и педиатр.

Анестезиолог-реаниматолог в клиническом медико-хирургическом центре и клиническом противотуберкулезном диспансере № 4 может получать от 70 до 100 тыс рублей.

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