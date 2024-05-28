В Омске появились свежие вакансии для врачей с зарплатой до 300 тысяч

Свежие вакансии есть и в Омске. Так, в городской поликлинике № 8 не хватает участкового терапевта. Зарплата составит от 70 до 120 тыс рублей. Ищут специалистов и в городскую поликлинику № 3. Туда требуются оториноларинголог, терапевт, невролог и педиатр.