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В Омске под домашний арест отправили мужчину, похитившего 2,8 млн с «Пушкинских карт»

28 мая 2024, 13:00
Фото: 1MI
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Омский суд отправил под домашний арест похитителя средств с «Пушкинских карт»

23-летний омич обвиняется в крупном мошенничестве, он похитил с «Пушкинских карт» более 2,8 млн рублей.

Куйбышевский районный суд отправил под домашний арест 23-летнего омича, который обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Наказание продлится до 13 июля 2024 года.

Установлено, что мужчина вступил в сговор с третьими лицами и, с помощью мошеннических схем, похищал средства, предназначенные для федеральной программы «Пушкинская карта». В течение года аферисты продавали билеты на несуществующие мероприятия, в результате чего им удалось получить более 2,8 млн рублей.

Продолжают верить. Стало известно, сколько денег омичи отдали аферистам с начала года
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Мошенничество#Мошенники#Новости#Пушкинская карта#Мошенник#Телефонные мошенники#Дистанционное мошенничество
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