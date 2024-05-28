В Омске под домашний арест отправили мужчину, похитившего 2,8 млн с «Пушкинских карт»

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Куйбышевский районный суд отправил под домашний арест 23-летнего омича, который обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Наказание продлится до 13 июля 2024 года.
Установлено, что мужчина вступил в сговор с третьими лицами и, с помощью мошеннических схем, похищал средства, предназначенные для федеральной программы «Пушкинская карта». В течение года аферисты продавали билеты на несуществующие мероприятия, в результате чего им удалось получить более 2,8 млн рублей.