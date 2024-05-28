Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Иллюстрация

В МЧС омичей предупредили о надвигающемся штормовом ветре

28 мая 2024, 13:24
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

В МЧС предупредили, что скоро Омскую область накроет штормовой ветер

По данным синоптиков, в ближайшие сутки жителям региона стоит ожидать усиления порывов ветра до 25 м/с.

В региональном МЧС жителей Омской области предупредили об усилении ветра в ближайшие сутки. По прогнозу синоптиков Обь-Иртышского УГМС, вечером 28 и ночью 29 мая порывы будут достигать 25 м/с и более.

Во время урагана возможно возникновение чрезвычайных ситуаций: повреждение линий электропередачи, срыв кровли со зданий или падение слабоукрепленных конструкций. Чтобы не подвергать себя опасности, во время штормового ветра стоит укрыться в помещении, подземном переходе или подъезде.

При возникновении ЧС необходимо позвонить по телефону пожарно-спасательной службы — 101.

Лето нескоро. Жителей Омской области предупредили о резком похолодании до -7
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Погода#Омск#Омская область#Прогноз погоды#ГУ МЧС по Омской области#Штормовое предупреждение#МЧС#ГУ МЧС#Новости#Ухудшение погоды#Штормовой ветер#Шторм#Опасная погода#МЧС России
Подпишитесь
Зарплаты до 55 тысяч. После смены руководителя в минтруда Омска ищут сотрудников
Сегодня, 04:35
По миллиону за сотку. Омский «Трест №4» хочет застроить часть Северных многоэтажками
Сегодня, 06:08
Прокуратура в деле. В Омске с марта не могут расселить аварийный дом на Магистральной
Сегодня, 02:59
Угрозы нет. Электроподстанцию в Усть-Ишиме удалось защитить от паводка
Сегодня, 07:13
Введено 46%. В 2024 году в Омской области построят 700 тысяч квадратных метров жилья
Сегодня, 07:07
Самокатам — нет. Омичи признались, что испытывают неприязнь к электросамокатчикам
Сегодня, 07:57
"