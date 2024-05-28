В МЧС омичей предупредили о надвигающемся штормовом ветре

Во время урагана возможно возникновение чрезвычайных ситуаций: повреждение линий электропередачи, срыв кровли со зданий или падение слабоукрепленных конструкций. Чтобы не подвергать себя опасности, во время штормового ветра стоит укрыться в помещении, подземном переходе или подъезде.