В МЧС омичей предупредили о надвигающемся штормовом ветре

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
В региональном МЧС жителей Омской области предупредили об усилении ветра в ближайшие сутки. По прогнозу синоптиков Обь-Иртышского УГМС, вечером 28 и ночью 29 мая порывы будут достигать 25 м/с и более.
Во время урагана возможно возникновение чрезвычайных ситуаций: повреждение линий электропередачи, срыв кровли со зданий или падение слабоукрепленных конструкций. Чтобы не подвергать себя опасности, во время штормового ветра стоит укрыться в помещении, подземном переходе или подъезде.
При возникновении ЧС необходимо позвонить по телефону пожарно-спасательной службы — 101.