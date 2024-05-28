Угрозы нет. Электроподстанцию в Усть-Ишиме удалось защитить от паводка

Сегодня, 28 мая, губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что безопасности электроподстанции в Усть-Ишиме больше ничего не угрожает. Важный объект удалось спасти от паводка усилиями спасателей МЧС, энергетиков, сотрудников коммунальных предприятий, бойцов студотрядов и местных жителей.