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Электроподстанцию в Усть-Ишиме удалось спасти от затопления

Угрозы нет. Электроподстанцию в Усть-Ишиме удалось защитить от паводка

28 мая 2024, 07:13
Фото: Соцсети Виталия Хоценко

Электроподстанцию в Усть-Ишиме удалось спасти от затопления

Угрозы затопления Усть-Ишимский подстанции больше нет, об этом сообщил глава региона Виталий Хоценко.

Сегодня, 28 мая, губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что безопасности электроподстанции в Усть-Ишиме больше ничего не угрожает. Важный объект удалось спасти от паводка усилиями спасателей МЧС, энергетиков, сотрудников коммунальных предприятий, бойцов студотрядов и местных жителей.

«В настоящее время вода, несмотря на дождь, постепенно уходит. На данный момент угрозы затопления подстанции нет», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Напомним, что уровень воды в реках Иртыш и Ишим продолжает снижаться. Сейчас уровень Иртыша в районе села Усть-Ишим составляет 909 см, это -5 см со вчерашнего дня, а в реке Ишим — 1410 см (-13 см).

Минус 4 и 13 см. Уровень воды в Иртыше и Ишиме возле Усть-Ишима продолжил снижаться
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Электричество#Паводок#Электроэнергия#Новости#Затопления#Затопление#Паводковая ситуация#Затопление Усть-Ишима#Паводковая обстановка#Электроподстанция
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