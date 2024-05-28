Угрозы нет. Электроподстанцию в Усть-Ишиме удалось защитить от паводка

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Сегодня, 28 мая, губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что безопасности электроподстанции в Усть-Ишиме больше ничего не угрожает. Важный объект удалось спасти от паводка усилиями спасателей МЧС, энергетиков, сотрудников коммунальных предприятий, бойцов студотрядов и местных жителей.
«В настоящее время вода, несмотря на дождь, постепенно уходит. На данный момент угрозы затопления подстанции нет», — написал глава региона в своем телеграм-канале.
Напомним, что уровень воды в реках Иртыш и Ишим продолжает снижаться. Сейчас уровень Иртыша в районе села Усть-Ишим составляет 909 см, это -5 см со вчерашнего дня, а в реке Ишим — 1410 см (-13 см).