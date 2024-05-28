Ученые изучают странное поведение магнитного поля Земли

Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
Modified Сегодня, 18:42
Updated Сегодня, 18:42
Не так давно астрофизики из США сообщили о странном явлении в магнитном поле нашей планеты. Благодаря спутникам MMS ученые отметили возникшие признаки магнитной бури, однако эту бурю обнаружить не удалось.
Известно, что в магнитном поле Земли существует хвост, образующийся под воздействием солнечного ветра. В нем и образуются магнитные бури, пишет newia.ru.
Американские эксперты на протяжении долгих лет занимаются изучением этого хвоста, в котором взаимодействуют тепловые и энергетические потоки, пересоединяясь между собой. В результате этого возникает выраженная ионизация атмосферы, северные и южные сияния. Происходящее получило название суббури.
Специалисты до сих пор не знают, как объяснить аномалию, при которой все говорит о наличии магнитной бури, но самого явления нет. Они стараются выявить зависимость, имеющуюся между пересоединением потоков и этим явлением.
Еще одно аномальное явление, встревожившее ученых, — снижение магнитной напряженности на отдельных частях магнитосферы Земли. Эта аномалия на юге Атлантики на данный момент не опасна для человечества. Тем не менее она угрожает космическим спутникам, так как по мере потери защиты от космического излучения на аппаратуре могут возникать различные неисправности.
Эксперты полагают, что это явление может быть свидетельством смены магнитных полюсов нашей планеты. Американские специалисты сообщают, что южноатлантическая аномалия уже возникала порядка 10 млн лет назад. То есть необычные явления в магнитосфере повторяются время от времени, не будучи признаком обязательной смены полюсов Земли.
Также сообщается об открытии немецких ученых, обнаруживших, что 41 тыс. лет назад магнитосфера нашей планеты так ослабла, что Землю пронзили опасные космические лучи. Если явление повторится, это может стать причиной коллапса мировой энергосистемы.