Тур по омским граффити: в #Кудабежать новый маршрут

Стартуем от дома на улице Партизанской, 5а, литера М. Но перед стартом пытаемся разгадать «Ребус» авторства команды «Крепкий палец». Далее по маршруту — масштабное панно с трехмерным эффектом «Античные атлеты» (ул. Певцова, 1). «Стена Цоя» (ул. Ленина, 14) в переулке Любинского проспекта появилась летом 2019 года. Никаких надписей, кроме автографа художника и портрета Виктора Цоя, на ней нет. За этим строго следят.