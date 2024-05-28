Тур по омским граффити: в #Кудабежать новый маршрут

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Стартуем от дома на улице Партизанской, 5а, литера М. Но перед стартом пытаемся разгадать «Ребус» авторства команды «Крепкий палец». Далее по маршруту — масштабное панно с трехмерным эффектом «Античные атлеты» (ул. Певцова, 1). «Стена Цоя» (ул. Ленина, 14) в переулке Любинского проспекта появилась летом 2019 года. Никаких надписей, кроме автографа художника и портрета Виктора Цоя, на ней нет. За этим строго следят.
Прямо посреди сибирской зимы можно оказаться в джунглях, пробегая мимо одноименного граффити возле остановки «Дом туриста». Завершить маршрут предлагаем возле еще одной интересной работы — «Провал в стене» (ул. 10 лет Октября, 33). Смотрите не упадите! До встречи на следующем маршруте.