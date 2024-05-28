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Published Сегодня, 13:30

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Updated Сегодня, 13:32

Тур по омским граффити: в #Кудабежать новый маршрут

Тур по омским граффити: в #Кудабежать новый маршрут

28 мая 2024, 13:30
Фото: 1MI
Тур по омским граффити: в #Кудабежать новый маршрут
Кто сказал, что бегом занимаются только спортсмены? Сегодня приглашаем на пробежку ценителей искусства. Это маршрут, на память о котором у вас останется еще и красивая фотосессия. Предлагаем сделать селфи возле самых ярких зданий с граффити.

Стартуем от дома на улице Партизанской, 5а, литера М. Но перед стартом пытаемся разгадать «Ребус» авторства команды «Крепкий палец». Далее по маршруту — масштабное панно с трехмерным эффектом «Античные атлеты» (ул. Певцова, 1). «Стена Цоя» (ул. Ленина, 14) в переулке Любинского проспекта появилась летом 2019 года. Никаких надписей, кроме автографа художника и портрета Виктора Цоя, на ней нет. За этим строго следят.

Фото: 1MI

Прямо посреди сибирской зимы можно оказаться в джунглях, пробегая мимо одноименного граффити возле остановки «Дом туриста». Завершить маршрут предлагаем возле еще одной интересной работы — «Провал в стене» (ул. 10 лет Октября, 33). Смотрите не упадите! До встречи на следующем маршруте.

Фото: 1MI
  • Пройденная дистанция: ≈ 3,5 км
  • Время: 42 минуты в среднем темпе
  • Сложность: подойдет начинающим
#Город#Видео#Туризм#Омск#Достопримечательности
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