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Сбой в работе СДЭК: угроза хакеров и сроки восстановления

Сбой в работе СДЭК: угроза хакеров и сроки восстановления

28 мая 2024, 09:46
Фото: Город55
В воскресенье, 26 мая, в службе СДЭК случился сбой. Проблема оказалась настолько масштабной, что систему не могут восстановить уже несколько дней. Стали известны новые подробности инцидента. Город55 опубликовал последние данные.

Хакеры в деле

Клиенты крупнейшей службы доставки не могут получить или отправить посылки. Из-за этого россияне негодуют и высказывают недовольство. Многолетняя репутация компании теряется. Пока специалисты пытаются восстановить систему, в пунктах выдачи наблюдаются очереди недовольных клиентов.

Тем временем СМИ выдвинули версию о причинах сбоя. По опубликованной информации, проблема возникла из-за вмешательства хакеров. Это подтверждает источник в самой компании. Из-за вируса-шифровальщика работа IT-отдела в СДЭК выведена из строя.

Фото: Город55

Как говорят журналисты, к взлому причастна международная хакерская группа Head Mare. Ее представители сами в этом признались в соцсетях.

Угроза утечки личных данных

По мнению некоторых экспертов, на восстановление системы сервиса понадобится около трех-пяти суток. Коммерческий директор компании «Код безопасности» Федор Дбар объяснил, что используемый вирус может дать злоумышленникам доступ к данным клиентов. При этом могут быть удалены и резервные копии. Снизить риск воздействия вируса-шифровальщика возможно с помощью бэкапов.

Однако бэкапы уничтожены, заявили в Head Mare. Один из представителей СДЭК отдела кибербезопасности прокомментировал это и сказал, что верить хакерам на слово не стоит.

Фото: Город55

Сроки восстановления работы СДЭК

По последней информации СДЭК, работа будет восстановлена не позднее завтрашнего дня, 29 мая. Представители компании приносят извинения всем своим клиентам.

«Полностью понимаем и разделяем негодование относительно задержек доставки. По итогам разрешения этой ситуации мы примем все меры для предотвращения её повторения», — сообщается в последнем сообщении.

Отметим, что сайт и приложение СДЭК не работает. Нельзя отследить посылки и получить данные о статусе доставки. Вероятнее всего, у компании из-за атаки хакеров будут финансовые убытки.

Сбой СДЭК: когда можно забрать посылки с пунктов выдачи
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#Алина Ясинская#Общество#Россия#Новости#Сбой#Хакеры#Сбой в работе#Технические неполадки#СДЭК
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