Сбой в работе СДЭК: угроза хакеров и сроки восстановления

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Клиенты крупнейшей службы доставки не могут получить или отправить посылки. Из-за этого россияне негодуют и высказывают недовольство. Многолетняя репутация компании теряется. Пока специалисты пытаются восстановить систему, в пунктах выдачи наблюдаются очереди недовольных клиентов.
Тем временем СМИ выдвинули версию о причинах сбоя. По опубликованной информации, проблема возникла из-за вмешательства хакеров. Это подтверждает источник в самой компании. Из-за вируса-шифровальщика работа IT-отдела в СДЭК выведена из строя.
Как говорят журналисты, к взлому причастна международная хакерская группа Head Mare. Ее представители сами в этом признались в соцсетях.
По мнению некоторых экспертов, на восстановление системы сервиса понадобится около трех-пяти суток. Коммерческий директор компании «Код безопасности» Федор Дбар объяснил, что используемый вирус может дать злоумышленникам доступ к данным клиентов. При этом могут быть удалены и резервные копии. Снизить риск воздействия вируса-шифровальщика возможно с помощью бэкапов.
Однако бэкапы уничтожены, заявили в Head Mare. Один из представителей СДЭК отдела кибербезопасности прокомментировал это и сказал, что верить хакерам на слово не стоит.
По последней информации СДЭК, работа будет восстановлена не позднее завтрашнего дня, 29 мая. Представители компании приносят извинения всем своим клиентам.
«Полностью понимаем и разделяем негодование относительно задержек доставки. По итогам разрешения этой ситуации мы примем все меры для предотвращения её повторения», — сообщается в последнем сообщении.
Отметим, что сайт и приложение СДЭК не работает. Нельзя отследить посылки и получить данные о статусе доставки. Вероятнее всего, у компании из-за атаки хакеров будут финансовые убытки.