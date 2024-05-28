Сбой в работе СДЭК: угроза хакеров и сроки восстановления

По мнению некоторых экспертов, на восстановление системы сервиса понадобится около трех-пяти суток. Коммерческий директор компании «Код безопасности» Федор Дбар объяснил, что используемый вирус может дать злоумышленникам доступ к данным клиентов. При этом могут быть удалены и резервные копии. Снизить риск воздействия вируса-шифровальщика возможно с помощью бэкапов.