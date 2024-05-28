Омичей предупредили о закрытии перекрестка Архитекторов — Ватутина. Публикуем схемы

Мэр Шелест уточнил, что актуальное расписание движения автобусов по маршрутам № 14, 23, 88, 139 можно найти на сайте www.bus-55.ru, а также в официальном мобильном приложении «Омск транспорт», где также доступна информация о движении общественного транспорта в режиме реального времени.