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иллюстрация

Омичей предупредили о закрытии перекрестка Архитекторов — Ватутина. Публикуем схемы

28 мая 2024, 09:46
Фото: Город55
иллюстрация
Сергей Шелест предупредил омичей об ограничении движения транспорта на перекрестке бульвара Архитекторов и улицы Ватутина в связи с началом работ по благоустройству бульвара. Ограничение движения начнет действовать с 1 июня. Изменения коснутся схем движения пяти маршрутов: №14, 23, 88, 139 и 272.

Сегодня мэр Сергей Шелест предупредил омичей о введении ограничения движения транспорта на перекрестке бульвара Архитекторов и улицы Ватутина. Это связано с переходом на новый этап работ по благоустройству бульвара.

новая схемановая схема
новая схема
Фото: тг-канал Сергея Шелеста

Ограничение начнет действовать с 1 июня. Изменения затронут схемы движения пяти маршрутов: № 14, 23, 88, 139 и 272.

схемы движения маршрутов: № 14, 23, 88, 139 и 272схемы движения маршрутов: № 14, 23, 88, 139 и 272
схемы движения маршрутов: № 14, 23, 88, 139 и 272
Фото: тг-канал Сергея Шелеста

Мэр Шелест уточнил, что актуальное расписание движения автобусов по маршрутам № 14, 23, 88, 139 можно найти на сайте www.bus-55.ru, а также в официальном мобильном приложении «Омск транспорт», где также доступна информация о движении общественного транспорта в режиме реального времени.

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