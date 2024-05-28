Омичей предупредили о закрытии перекрестка Архитекторов — Ватутина. Публикуем схемы

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
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Updated Сегодня, 09:50
Сегодня мэр Сергей Шелест предупредил омичей о введении ограничения движения транспорта на перекрестке бульвара Архитекторов и улицы Ватутина. Это связано с переходом на новый этап работ по благоустройству бульвара.
Ограничение начнет действовать с 1 июня. Изменения затронут схемы движения пяти маршрутов: № 14, 23, 88, 139 и 272.
Мэр Шелест уточнил, что актуальное расписание движения автобусов по маршрутам № 14, 23, 88, 139 можно найти на сайте www.bus-55.ru, а также в официальном мобильном приложении «Омск транспорт», где также доступна информация о движении общественного транспорта в режиме реального времени.