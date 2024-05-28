Ищут проектировщика. К скандальному омскому ЖК «Мирапорт» построят водопровод

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Омский «Водоканал» ищет подрядчика, который проведет изыскательные работы и разработает проект строительства внеплощадочных сетей водопровода к новому ЖК «Мирапорт» на Пригородной. Начальная цена аукциона составляет 387,9 тысяч рублей.
Будущему подрядчику предстоит запроектировать участок водопровода диаметром 225 мм (две нитки) от водопровода диаметром 450 мм. Ориентировочная протяженность каждой нитки — 51 м. Также в проекте должна быть предусмотрена установка секущей задвижки на водопроводе диаметром 450 мм. Строить подключаемый объект будут на участке, где возводят ЖК «Мирапорт».
Проектную документацию необходимо подготовить и сдать в течение трех месяцев после заключения договора.
Напомним, что дом на берегу Иртыша компания «Причал 55» начала возводить в январе 2024 года. Стройка обернулась множеством проблем для жителей соседних многоэтажек на Пригородной: в частности, их дома пошли трещинами.
В апреле строительством ЖК «Мирапорт» заинтересовались следователи. В отношении неустановленных должностных лиц омской администрации возбуждено уголовное дело о «халатности». 16 апреля из-за этого в департаменте архитектуры и градостроительства прошли обыски с изъятием документов.
Подпись под разрешением на строительство нового дома на Пригородной под конец 2023 года поставила и. о. директора депархитектуры Татьяна Фролова. Жильцы соседних домов при этом продолжают обращаться к высшим должностным лицам из-за скандальной стройки.