Ищут проектировщика. К скандальному омскому ЖК «Мирапорт» построят водопровод

Будущему подрядчику предстоит запроектировать участок водопровода диаметром 225 мм (две нитки) от водопровода диаметром 450 мм. Ориентировочная протяженность каждой нитки — 51 м. Также в проекте должна быть предусмотрена установка секущей задвижки на водопроводе диаметром 450 мм. Строить подключаемый объект будут на участке, где возводят ЖК «Мирапорт».