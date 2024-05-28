«АстраЗенека» препятствует появлению недорогих препаратов для больных диабетом

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
В основе конфликта лежат патентные споры.
На протяжении 20 лет патент на выпуск препарата с активным веществом дапаглифлозин принадлежал исключительно компании «АстраЗенека». Она выпускала его под названием «Форсига».
«АстраЗенека» могла продлить свой патент на дапаглифлозин в течение 6 месяцев с даты получения первичного патента либо в течение 6 месяцев с даты получения регистрационного удостоверения на препарат. Но компания в установленные сроки заявление не подала. Поэтому продлить первый патент на дапаглифлозин «АстраЗенека» не могла, и он истек в мае 2023 года. После этого были сделаны шаги по получению повторного патента на изобретение, которое уже было выпущено ранее (дапаглифлозин).
Таким образом, закончившийся патент давал возможность выйти на рынок отечественным аналогам препаратов на основе дапаглифлозина других фармкомпаний. Но юристы «АстраЗенеки» пожаловались в СК и ФАС на нарушение патентных прав и недобросовестную конкуренцию, в результате получили вторичный патент сроком до 2028 года. А это значит, что российсие аналоги с дапаглифлозином не смогут выйти на рынок еще 5 лет.
После истечения срока первоначального патента несколько российских фармкомпаний зарегистрировали свои аналоги дапаглифлозина. В их числе «Северная звезда», которая первой подала возражение против продления патента «АстраЗенеки». Аналогичные шаги предприняли и другие компании, включая словенскую KRKA и российскую «Акрихин», которая планировала выпуск аналога под названием «Фордиглиф».
Роспатент тем не менее до сих пор не отозвал повторный патент иностранной «АстраЗенеки». В результате на российском рынке остается только «Форсига», цена на которую значительно возросла за последние годы и продолжает расти.
При этом доступность оригинала остается проблемой: из-за высокой стоимости препарат получают лишь 12% нуждающихся, несмотря на то, что дапаглифлозин необходим миллионам людей с диабетом и сопутствующими заболеваниями.
Эксперты утверждают, что появление российских аналогов смогло бы снизить стоимость лечения на 30%, что сделало бы его доступным для большего числа пациентов. В то же время «АстраЗенека» продолжает бороться за сохранение своей монополии, что приводит к дефициту жизненно важных лекарств.
В России сейчас 4,5 миллиона зарегистрированных больных диабетом и еще столько же недиагностированных. Около 12 миллионов человек страдают хронической сердечной недостаточностью, и многим из них также необходим дапаглифлозин.
Примером того, как отечественные аналоги могут решить проблему дефицита лекарств, служит случай с препаратом «Оземпик», который также столкнулся с ограничениями поставок. Тогда ситуация была разрешена благодаря российским дженерикам.