«АстраЗенека» препятствует появлению недорогих препаратов для больных диабетом

«АстраЗенека» могла продлить свой патент на дапаглифлозин в течение 6 месяцев с даты получения первичного патента либо в течение 6 месяцев с даты получения регистрационного удостоверения на препарат. Но компания в установленные сроки заявление не подала. Поэтому продлить первый патент на дапаглифлозин «АстраЗенека» не могла, и он истек в мае 2023 года. После этого были сделаны шаги по получению повторного патента на изобретение, которое уже было выпущено ранее (дапаглифлозин).