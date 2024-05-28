АО «Тепловая компания» начала реконструкцию теплосетей у библиотеки им. Пушкина

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
АО «Тепловая компания» проводит реконструкцию теплосетей рядом с библиотекой им. Пушкина. Трубы здесь были проложены еще в 90-х, сейчас же участок является одним из ключевых в системе теплоснабжения района.
Заместитель главного инженера по тепловым сетям АО «Тепловая компания» Евгений Симонов рассказал, что работы ведутся в сжатые сроки, с привлечением большого количества спецтехники и нескольких бригад специалистов. Завершение реконструкции запланировано на следующую неделю.
«Как результат — этот участок трубопровода будет работать без перебоев на протяжении минимум 25 лет», — добавил Симонов.
На этой неделе сотрудники предприятия проведут ремонтные работы на еще нескольких трубопроводах: в районе улиц Пушкина, Берникова, других объектах. Всего за летнюю кампанию предстоит капитально отремонтировать почти 24 км сетей.