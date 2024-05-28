Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

«Тепловая компания» начала реконструкцию теплосетей у библиотеки им. Пушкина

АО «Тепловая компания» начала реконструкцию теплосетей у библиотеки им. Пушкина

28 мая 2024, 12:28
Фото: Администрация Омска

«Тепловая компания» начала реконструкцию теплосетей у библиотеки им. Пушкина

Теплопровод на участке был проложен еще в 90-х, сейчас сетям требуется реконструкция.

АО «Тепловая компания» проводит реконструкцию теплосетей рядом с библиотекой им. Пушкина. Трубы здесь были проложены еще в 90-х, сейчас же участок является одним из ключевых в системе теплоснабжения района.

Заместитель главного инженера по тепловым сетям АО «Тепловая компания» Евгений Симонов рассказал, что работы ведутся в сжатые сроки, с привлечением большого количества спецтехники и нескольких бригад специалистов. Завершение реконструкции запланировано на следующую неделю.

«Как результат — этот участок трубопровода будет работать без перебоев на протяжении минимум 25 лет», — добавил Симонов.

На этой неделе сотрудники предприятия проведут ремонтные работы на еще нескольких трубопроводах: в районе улиц Пушкина, Берникова, других объектах. Всего за летнюю кампанию предстоит капитально отремонтировать почти 24 км сетей.

«Удалось реанимировать». В Омске продолжается ремонт фонтана у библиотеки им. Пушкина
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Теплоснабжение#Капремонт#Теплосети#Тепловая компания#Новости#Тепло
Подпишитесь
Зарплаты до 55 тысяч. После смены руководителя в минтруда Омска ищут сотрудников
Сегодня, 04:35
По миллиону за сотку. Омский «Трест №4» хочет застроить часть Северных многоэтажками
Сегодня, 06:08
Прокуратура в деле. В Омске с марта не могут расселить аварийный дом на Магистральной
Сегодня, 02:59
Угрозы нет. Электроподстанцию в Усть-Ишиме удалось защитить от паводка
Сегодня, 07:13
Введено 46%. В 2024 году в Омской области построят 700 тысяч квадратных метров жилья
Сегодня, 07:07
Самокатам — нет. Омичи признались, что испытывают неприязнь к электросамокатчикам
Сегодня, 07:57
"