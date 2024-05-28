-5 и -13 см. В Омской области продолжилось снижение уровня воды в реках Иртыш и Ишим

В реках Иртыш и Ишим на севере Омской области уровень воды упал на 5 и 13 см

Виталий Хоценко сообщил об уменьшении уровня воды в Омской области. По его словам, в Иртыше в Усть-Ишиме уровень воды упал до 909 сантиметров, а в реке Ишим — до 1410 сантиметров, что на 13 сантиметров меньше предыдущего значения.