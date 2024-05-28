-5 и -13 см. В Омской области продолжилось снижение уровня воды в реках Иртыш и Ишим

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Сегодня, 28 мая, Виталий Хоценко сообщил о снижении уровня воды на севере Омской области. Уровень воды в Иртыше в районе села Усть-Ишим упал еще на 5 сантиметров и теперь составляет 909 сантиметров. Уровень воды в реке Ишим снизился на 13 сантиметров и сегодня составляет 1410 сантиметров.
В своем телеграм-канале губернатор уточнил, что пострадавшим от затопления продолжают оказывать помощь. В ближайшее время начнется выплата единовременной помощи на сумму 10 тысяч рублей. После этого специалисты оценят нанесенный ущерб.
Напомним, что накануне Обь-Иртышское УГМС сообщало о состоянии рек в Омской области. В Таре уровень реки Иртыш продолжает расти. За прошедшие сутки вода поднялась на 5 сантиметров и достигла 558 сантиметров. В районе Омска река отступила от берегов еще на 2 сантиметра. На данный момент уровень воды в Иртыше — 308 сантиметров.