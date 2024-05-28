40 свалок. На борьбу с мусором в Омской области выделили 112 млн рублей

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Сегодня Виталий Хоценко сообщил в своем телеграм-канале, что на ликвидацию свалок твердых бытовых отходов было выделено 112 млн рублей. Эти средства будут направлены на устранение 40 свалок в городе и 10 районах области.
«Напомню, что в прошлом году нам удалось избавить 17 районов от 49 несанкционированных свалок общей площадью 97 га. Работу продолжаем», — отметил губернатор.
В этом году в список вошли следующие районы:
Ранее Город55 рассказывал, что в регионе продолжаются проверки соблюдения правил утилизации мусора. По данным городской администрации, сумма штрафов за нарушения достигла 3,4 млн рублей. С начала года, по состоянию на 24 апреля, сумма штрафов составила 2,7 млн рублей. С размерами штрафов для можно ознакомиться здесь.