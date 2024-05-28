40 свалок. На борьбу с мусором в Омской области выделили 112 млн рублей

Ранее Город55 рассказывал, что в регионе продолжаются проверки соблюдения правил утилизации мусора. По данным городской администрации, сумма штрафов за нарушения достигла 3,4 млн рублей. С начала года, по состоянию на 24 апреля, сумма штрафов составила 2,7 млн рублей. С размерами штрафов для можно ознакомиться здесь.