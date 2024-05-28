Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

иллюстрация

40 свалок. На борьбу с мусором в Омской области выделили 112 млн рублей

28 мая 2024, 06:33
Фото: Город55
иллюстрация

Для борьбы с мусорными свалками в Омске и области выделили 112 млн рублей

Сегодня Виталий Хоценко рассказал, что на устранение 40 свалок в Омске и 10 районах выделено 112 млн рублей. В прошлом году в регионе смогли ликвидировать 49 несанкционированных свалок в 17 районах, общая площадь которых составила 97 гектаров.

Сегодня Виталий Хоценко сообщил в своем телеграм-канале, что на ликвидацию свалок твердых бытовых отходов было выделено 112 млн рублей. Эти средства будут направлены на устранение 40 свалок в городе и 10 районах области.

«Напомню, что в прошлом году нам удалось избавить 17 районов от 49 несанкционированных свалок общей площадью 97 га. Работу продолжаем», — отметил губернатор.

В этом году в список вошли следующие районы:

  • Большереченский;
  • Исилькульский;
  • Калачинский;
  • Любинский;
  • Москаленский;
  • Муромцевский;
  • Нововаршавский;
  • Оконешниковский;
  • Саргатский;
  • Таврический.

Ранее Город55 рассказывал, что в регионе продолжаются проверки соблюдения правил утилизации мусора. По данным городской администрации, сумма штрафов за нарушения достигла 3,4 млн рублей. С начала года, по состоянию на 24 апреля, сумма штрафов составила 2,7 млн рублей. С размерами штрафов для можно ознакомиться здесь.

В Омске сумма штрафов за неправильную утилизацию мусора выросла до 3,4 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Горы мусора. Омичи пожаловались на складирование отходов рядом с мкр Осташково«Как с этим бороться?»: омичи пожаловались на горы мусора в лесу рядом с СНТЧерепа, стекла и шины. Рядом с омским поселком Просторный неизвестные скидывают мусор
#Общество#Город#Омск#Омская область#Новости#Ликвидация#Районы#Свалки#Виталий Хоценко#Область#Любинский#Исилькульский#Калачинский#Саргатский#Большереченский#Муромцевский#Твердые бытовые отходы#Млн рублей#Москаленский#Нововаршавский#Оконешниковский#Таврический
Подпишитесь
Зарплаты до 55 тысяч. После смены руководителя в минтруда Омска ищут сотрудников
Сегодня, 04:35
По миллиону за сотку. Омский «Трест №4» хочет застроить часть Северных многоэтажками
Сегодня, 06:08
Прокуратура в деле. В Омске с марта не могут расселить аварийный дом на Магистральной
Сегодня, 02:59
Угрозы нет. Электроподстанцию в Усть-Ишиме удалось защитить от паводка
Сегодня, 07:13
Введено 46%. В 2024 году в Омской области построят 700 тысяч квадратных метров жилья
Сегодня, 07:07
В зоне СВО погиб омский фитнес-тренер Роман Литасов
Вчера, 10:27
"