«Удалось реанимировать». В Омске продолжается ремонт фонтана у библиотеки им. Пушкина

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Сегодня мэр города Сергей Шелест рассказал, как протекает ремонт фонтана у библиотеки им. Пушкина. Сейчас на месте работают сотрудники омского водоканала, им помогает бригада УДХБ.
27 мая работники управления дорожного хозяйства и благоустройства демонтировали 16 плит на пешеходной части площади, это позволило обеспечить доступ к подземным коммуникациям.
Градоначальник отметил, что наиболее сложная задача на этом этапе — замена трубы, которая подает в фонтан воду. Остальное оборудование уже прошло проверку, его, как отметил Шелест, «удалось реанимировать».