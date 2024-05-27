Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

В Омске продолжается ремонт фонтана у библиотеки им. Пушкина

«Удалось реанимировать». В Омске продолжается ремонт фонтана у библиотеки им. Пушкина

27 мая 2024, 12:49
Фото: Соцсети Сергея Шелеста

В Омске продолжается ремонт фонтана у библиотеки им. Пушкина

Ремонтом объекта занимаются сотрудники водоканала и УДХБ, самая сложная задача — замена трубы, подающей в фонтан воду.

Сегодня мэр города Сергей Шелест рассказал, как протекает ремонт фонтана у библиотеки им. Пушкина. Сейчас на месте работают сотрудники омского водоканала, им помогает бригада УДХБ.

27 мая работники управления дорожного хозяйства и благоустройства демонтировали 16 плит на пешеходной части площади, это позволило обеспечить доступ к подземным коммуникациям.

Градоначальник отметил, что наиболее сложная задача на этом этапе — замена трубы, которая подает в фонтан воду. Остальное оборудование уже прошло проверку, его, как отметил Шелест, «удалось реанимировать».

Омичам показали проект реконструкции старейшего фонтана «Крокодил и лягушки»
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Ремонт#Омск#Омская область#Новости#Фонтан#Фонтаны#УДХБ#Ремонтные работы#Городские фонтаны#Ремонт фонтана
Подпишитесь
Жуткие ливни, паводок и спасение деревьев. Главные темы недели
Вчера, 10:10
Скрывшийся после ДТП глава Полтавского района Милашенко не вышел на работу
Сегодня, 05:55
Принадлежала научному центру. Заброшку под Омском выставили на торги за 3 млн рублей
Сегодня, 05:24
Минус 4 и 13 см. Уровень воды в Иртыше и Ишиме возле Усть-Ишима продолжил снижаться
Сегодня, 04:49
С продлением. В Омской области в пять раз урезали срок полномочий бизнес-омбудсмена
Сегодня, 10:27
Житель Томска стал миллионером благодаря «Пятёрочке»
Сегодня, 11:11
"