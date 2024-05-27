Ученые доказали, что для обновления организма не нужен сон

Однако эксперименты ученых на мышах показали, что вредные вещества выводятся из организма в основном не в период сна или наркоза, а во время бодрствования. Глимфатическая система, как и считалось ранее, контролирует «обновление» мозга, однако во сне этот процесс, напротив, замедляется.