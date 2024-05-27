Ученые доказали, что для обновления организма не нужен сон

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Принято считать, что сон требуется людям для избавления мозга от накопившихся в течение дня вредных процессов. За счет глимфатической системы мозг обновляется. А пренебрежение сном повышает риск формирования нейродегенеративных нарушений, в том числе — старческой деменции.
Как пишет newia.ru, тема сна нередко затрагивается и в поп-культуре. Например, в фильме ужаса «Кошмар на улице Вязов» 1984 года молодых людей во снах преследует изощренный убийца Фредди Крюгер. Во избежание опасных встреч со злодеем ребята решают вообще отказаться от сна.
Ввиду отсутствия сна подростки начинают страдать от нервного истощения, что очень мешает им оказывать сопротивление Фредди. Постепенно недосыпание приводит к развитию галлюцинаций, молодые люди путают реальность и сон и фактически лишаются рассудка.
Однако эксперименты ученых на мышах показали, что вредные вещества выводятся из организма в основном не в период сна или наркоза, а во время бодрствования. Глимфатическая система, как и считалось ранее, контролирует «обновление» мозга, однако во сне этот процесс, напротив, замедляется.
Эксперты полагают, что мозг использует для самоочистки несколько разных механизмов. Малые молекулы, например красители, выводятся иначе, чем такие крупные частицы, как бета-амилоид, накопление которого связано с болезнью Альцгеймера.