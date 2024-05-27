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Posted Сегодня, 15:52

Published Сегодня, 15:52

Modified Сегодня, 15:54

Updated Сегодня, 15:54

Топ простых способов избежать пищевого отправления из-за овощей

Топ простых способов избежать пищевого отправления из-за овощей

27 мая 2024, 15:52
Фото: Город55
Фрукты и овощи многие используют в рационе также часто, как яйца и хлеб. Но как убрать с них бактерии? Подробности — в материале.

В последние годы медики фиксируют вспышки заболеваний, связанных с зараженными салатом, шпинатом, помидорами и дыней. Соответствующие данные приводит Роспотребнадзор. Но достаточно ли просто помыть продукты? Вот три простых варианта, как очистить фрукты и овощи от опасных микроорганизмов.

Сначала нужно хорошо помыть руки и продезинфицировать используемые поверхности, в том числе разделочные доски и посуду.

Укус

Замачивайте или опрыскивайте им фрукты и овощи. В миску или контейнер с укусом положите продукты и дайте им пропитаться пару минут. После этого промойте овощи под проточной водой.

Пищевая сода

Это народное средства эффективно удаляет микробы, пестициды и почву, доказали ученые, так что в этом деле она тоже помощник. Нужно добавить одну чайную ложку соды на два стакана холодной воды и дать продуктам пропитаться не менее 12 минут. Для твердых овощей можно использовать щетку. После этого надо помыть все под проточной водой.

Другие советы на тему

Чтобы обезопасить себя от отравления, нужно покупать продукты в хорошем состоянии и не использовать моющие средства или мыло для мыть фруктов и овощей. Их лучше хранить в холодильнике отдельно от сырого мяса, птицы и морепродуктов, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение.

Соответственно при готовке берите отдельные ножи и разделочные доски для сырых продуктов и сырого мяса. Также нарезанные или скоропортящиеся свежие фрукты и овощи хранить стоит на нижних полках холодильника, чтобы они оставались свежими дольше, пишет newia.ru.

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#Алина Ясинская#Общество#Здоровье#Россия#Продукты питания#Новости#Овощи и фрукты#Питание#Еда#Опасные овощи#Здоровая еда
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