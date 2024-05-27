Топ простых способов избежать пищевого отправления из-за овощей

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
В последние годы медики фиксируют вспышки заболеваний, связанных с зараженными салатом, шпинатом, помидорами и дыней. Соответствующие данные приводит Роспотребнадзор. Но достаточно ли просто помыть продукты? Вот три простых варианта, как очистить фрукты и овощи от опасных микроорганизмов.
Сначала нужно хорошо помыть руки и продезинфицировать используемые поверхности, в том числе разделочные доски и посуду.
Замачивайте или опрыскивайте им фрукты и овощи. В миску или контейнер с укусом положите продукты и дайте им пропитаться пару минут. После этого промойте овощи под проточной водой.
Это народное средства эффективно удаляет микробы, пестициды и почву, доказали ученые, так что в этом деле она тоже помощник. Нужно добавить одну чайную ложку соды на два стакана холодной воды и дать продуктам пропитаться не менее 12 минут. Для твердых овощей можно использовать щетку. После этого надо помыть все под проточной водой.
Чтобы обезопасить себя от отравления, нужно покупать продукты в хорошем состоянии и не использовать моющие средства или мыло для мыть фруктов и овощей. Их лучше хранить в холодильнике отдельно от сырого мяса, птицы и морепродуктов, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение.
Соответственно при готовке берите отдельные ножи и разделочные доски для сырых продуктов и сырого мяса. Также нарезанные или скоропортящиеся свежие фрукты и овощи хранить стоит на нижних полках холодильника, чтобы они оставались свежими дольше, пишет newia.ru.