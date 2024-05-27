Топ простых способов избежать пищевого отправления из-за овощей

Это народное средства эффективно удаляет микробы, пестициды и почву, доказали ученые, так что в этом деле она тоже помощник. Нужно добавить одну чайную ложку соды на два стакана холодной воды и дать продуктам пропитаться не менее 12 минут. Для твердых овощей можно использовать щетку. После этого надо помыть все под проточной водой.