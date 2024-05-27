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Posted 27 мая, 06:50

Published 27 мая, 06:50

Modified 27 мая, 07:00

Updated 27 мая, 07:00

иллюстрация

Тепло не за горами. В конце мая в Омске и области пройдут дожди с грозой

27 мая 2024, 06:50
Фото: Город55
иллюстрация

Жителей Омской области предупредили о дожде с грозой и градом в конце мая

Май закончится дождями и заморозками, но в июне омичи смогут насладиться теплыми летними днями. Однако зонты лучше не убирать, потому что погода может измениться в любой момент. В последние весенние дни температура максимально опустится до -7 градусов ночью, а днем будет колебаться от +9 до +15.

В этом году весна преподнесла немало испытаний. Дожди шли практически без перерыва, а солнечные дни можно было пересчитать по пальцам одной руки. К сожалению, погода не порадует омичей в ближайшие дни. Май закончится дождями и заморозками. Однако в июне у жителей региона появится возможность насладиться теплыми летними днями, хотя зонты лучше держать под рукой — погода может измениться в любой момент.

погода на 3 дняпогода на 3 дня
погода на 3 дня. Фото: Объ-Иртышское УГМС

По информации Обь-Иртышского УГМС, в ночь с 27 на 28 мая в некоторых районах возможны заморозки до -5 градусов. Днем воздух прогреется до 10–15 градусов со знаком плюс. Омичей предупреждают о дожде, грозе и сильном ветре, порывы которого могут достигать 15–20 м/с, а местами — 24 м/с.

В среду, 29 мая, продолжатся дожди. Ночью температура составит от 3 до 8 градусов, местами возможно понижение до минус 2. Днем столбик термометра поднимется до +12 градусов.

В четверг, 30 мая, осадков не ожидается. Однако ночью температура может опуститься до -2 градусов, а местами и до -7. Днем же температура будет колебаться от 9 до 14 градусов тепла.

погода 31 маяпогода 31 мая
погода 31 мая. Фото: Сервис «Вентускай»

По данным сервиса «Вентускай», в последний день весны температура в регионе будет достигать +13 градусов. В первый день лета температура воздуха составит +20 градусов. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью температура опустится до +11 градусов.

В воскресенье ожидается небольшое похолодание. Днем температура воздуха составит около +17 градусов, а ночью опустится до +8 градусов. На улице будет облачно, возможны осадки.

С 3 по 9 июня температура сохранится в диапазоне от +16 до +20 градусов в дневное время и от +13 до +17 градусов ночью. Дождь в регионе будет идти и дальше.

погода 2 июняпогода 2 июня
погода 2 июня. Фото: Сервис «Вентускай»
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