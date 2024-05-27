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Иллюстрация

«Стала больше». На Левом берегу Омска в асфальте образовалась опасная дыра

27 мая 2024, 08:17
Фото: 1MI
Иллюстрация

На Левом берегу Омска в асфальте образовалась опасная яма

Омичи жаловались на глубокую яму рядом с домом по улице Перелета еще несколько дней назад, с тех пор, по словам местных, она стала заметно больше.

Омичи пожаловались на проблему в паблике экс-мэра Омска Оксаны Фадиной. По словам горожан, глубокая яма рядом с домом №12к1 по улице Перелета стала больше, первые сообщения о ней появились в городских пабликах несколько дней назад.

«Яма сильно увеличилась», — отметила омичка Татьяна.

Ситуацию прокомментировали в администрации Омска. Местных уверили, что проблема будет устранена до 1 июня.

«По информации, полученной от специалистов ресурсоснабжающей организации, благоустройство должно быть восстановлено в срок не позднее 1 июня 2024 года», — сообщили в мэрии.

Напомним, что в начале прошлой недели дыра в асфальте образовалась рядом с библиотекой Пушкина.

«Провал в метро»: омичи пожаловались на огромную яму рядом с библиотекой Пушкина
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Жалобы#Яма в асфальте#Новости#Гараж#Опасность#Яма#Жалоба#Опасные дороги#Ямы#Гаражи
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