«Стала больше». На Левом берегу Омска в асфальте образовалась опасная дыра

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Омичи пожаловались на проблему в паблике экс-мэра Омска Оксаны Фадиной. По словам горожан, глубокая яма рядом с домом №12к1 по улице Перелета стала больше, первые сообщения о ней появились в городских пабликах несколько дней назад.
«Яма сильно увеличилась», — отметила омичка Татьяна.
Ситуацию прокомментировали в администрации Омска. Местных уверили, что проблема будет устранена до 1 июня.
«По информации, полученной от специалистов ресурсоснабжающей организации, благоустройство должно быть восстановлено в срок не позднее 1 июня 2024 года», — сообщили в мэрии.
Напомним, что в начале прошлой недели дыра в асфальте образовалась рядом с библиотекой Пушкина.