Снова «ЗавГор». Из-за благоустройства бульвара в Исилькуле возбудили «уголовку»

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Омские следователи по материалам проверки региональной прокуратуры возбудили уголовные дела по двум статьям — «халатность» и «мошенничество». Подозреваемыми выступают работники Исилькульского городского поселения и двух строительных организаций.
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Исилькуле должны были выполнить благоустройство территории бульвара «Озерки». Контракт в марте 2023 года на сумму 105,8 млн рублей заключили с компанией «ЗавГор», а ООО «Севертранс» должно было осуществлять строительный контроль за работами.
Однако в декабре прошлого года контракт с «ЗавГором» расторгли, так как подрядчик не выполнил часть работы и нарушил установленные сроки. Сумма неисполненных обязательств превысила 15,7 млн рублей.
«Проведенная прокуратурой проверка показала, что подрядчиком в акты о приемке выполненных работ фактически включены и предъявлены для оплаты непроведенные работы по устройству тротуара и установке малых архитектурных форм на общую сумму свыше 47,4 млн рублей, которые были оплачены заказчиком в полном объеме. В результате федеральному и областному бюджетам причинен материальный ущерб в особо крупном размере», — заявили в прокуратуре Омской области.
Сейчас следователи продолжают расследовать дело и устанавливают все обстоятельства преступлений и конкретных виновных лиц.
Отметим, что к компании «ЗавГор», которой владеет Наруш Газарян, не первый раз возникают вопросы. За компанией тянется шлейф неустоек по заключенным контрактам. А благоустройство парка «Калач на Оми» в Калачинске и вовсе обернулось уголовным делом.