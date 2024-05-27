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Из-за «фиктивного» благоустройства бульвара в Исилькуле возбудили уголовное дело

Снова «ЗавГор». Из-за благоустройства бульвара в Исилькуле возбудили «уголовку»

27 мая 2024, 12:51
Фото: Прокуратура Омской области

Из-за «фиктивного» благоустройства бульвара в Исилькуле возбудили уголовное дело

Подрядчику — ООО «ЗавГор» — оплатили работу, которую он так и не выполнил. Сумма необоснованных выплат превысила 47 млн рублей.

Омские следователи по материалам проверки региональной прокуратуры возбудили уголовные дела по двум статьям — «халатность» и «мошенничество». Подозреваемыми выступают работники Исилькульского городского поселения и двух строительных организаций.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Исилькуле должны были выполнить благоустройство территории бульвара «Озерки». Контракт в марте 2023 года на сумму 105,8 млн рублей заключили с компанией «ЗавГор», а ООО «Севертранс» должно было осуществлять строительный контроль за работами.

Однако в декабре прошлого года контракт с «ЗавГором» расторгли, так как подрядчик не выполнил часть работы и нарушил установленные сроки. Сумма неисполненных обязательств превысила 15,7 млн рублей.

«Проведенная прокуратурой проверка показала, что подрядчиком в акты о приемке выполненных работ фактически включены и предъявлены для оплаты непроведенные работы по устройству тротуара и установке малых архитектурных форм на общую сумму свыше 47,4 млн рублей, которые были оплачены заказчиком в полном объеме. В результате федеральному и областному бюджетам причинен материальный ущерб в особо крупном размере», — заявили в прокуратуре Омской области.
Благоустройство бульвара «Озерки»Благоустройство бульвара «Озерки»
Благоустройство бульвара "Озерки"Благоустройство бульвара "Озерки"
Благоустройство бульвара "Озерки"Благоустройство бульвара "Озерки"
Благоустройство бульвара "Озерки"Благоустройство бульвара "Озерки"
Благоустройство бульвара «Озерки»
Фото: Прокуратура Омской области

Сейчас следователи продолжают расследовать дело и устанавливают все обстоятельства преступлений и конкретных виновных лиц.

Отметим, что к компании «ЗавГор», которой владеет Наруш Газарян, не первый раз возникают вопросы. За компанией тянется шлейф неустоек по заключенным контрактам. А благоустройство парка «Калач на Оми» в Калачинске и вовсе обернулось уголовным делом.

Благоустройство парка «Калач на Оми» обернулось уголовным делом
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#Юлия Истомина#Происшествия#Благоустройство#Омская область#Прокуратура#Следственный комитет#Мошенничество#Уголовное дело#Следком#Новости#Халатность#Исилькульский район#ЗавГор
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