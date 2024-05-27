Снова «ЗавГор». Из-за благоустройства бульвара в Исилькуле возбудили «уголовку»

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Исилькуле должны были выполнить благоустройство территории бульвара «Озерки». Контракт в марте 2023 года на сумму 105,8 млн рублей заключили с компанией «ЗавГор», а ООО «Севертранс» должно было осуществлять строительный контроль за работами.