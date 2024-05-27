Штрафы выросли. Омичей предупредили о продлении запрета на посещение лесов

Жителей Омской области предупредили о продлении запрета на посещение лесов

В Омской области продолжают действовать ограничения на посещение лесов. Об этой мере сообщили в Главном управлении лесного хозяйства региона. Ограничения на посещение лесов в южных и центральных районах будут действовать до 15 июня. В северных районах ограничения продлятся до 20 июня.