Штрафы выросли. Омичей предупредили о продлении запрета на посещение лесов

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
В Омской области продлили ограничение на посещение лесов. Об этом сегодня заявили в Главном управлении лесного хозяйства региона.
Таким образом, до 15 июня ограничения будут действовать на территории Исилькульского, Калачинского, Любинского, Называевского, Омского, Саргатского, Степного и Черлакского лесничеств, которые расположены в южных и центральных районах области.
До 20 июня ограничения будут действовать на территории Большереченского, Большеуковского, Васисского, Знаменского, Крутинского, Муромцевского, Седельниковского, Тарского, Тевризского, Тюкалинского и Усть-Ишимского лесничеств в северных районах области.
Напомним, что в регионе введен особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, сжигать сухие ветки и листья, а также проводить контролируемое выжигание хвороста и лесной подстилки. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены повышенные штрафы.
Ранее Город55 сообщал об итогах прошедшей недели, которые подвело региональное МЧС. За этот период было зарегистрировано 159 пожаров, в результате двух из них погибли люди. Большинство возгораний произошли из-за травы и мусора.