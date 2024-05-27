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Updated Сегодня, 05:48

иллюстрация

Штрафы выросли. Омичей предупредили о продлении запрета на посещение лесов

27 мая 2024, 05:46
Фото: Город55
иллюстрация

Жителей Омской области предупредили о продлении запрета на посещение лесов

В Омской области продолжают действовать ограничения на посещение лесов. Об этой мере сообщили в Главном управлении лесного хозяйства региона. Ограничения на посещение лесов в южных и центральных районах будут действовать до 15 июня. В северных районах ограничения продлятся до 20 июня.

В Омской области продлили ограничение на посещение лесов. Об этом сегодня заявили в Главном управлении лесного хозяйства региона.

Таким образом, до 15 июня ограничения будут действовать на территории Исилькульского, Калачинского, Любинского, Называевского, Омского, Саргатского, Степного и Черлакского лесничеств, которые расположены в южных и центральных районах области.

До 20 июня ограничения будут действовать на территории Большереченского, Большеуковского, Васисского, Знаменского, Крутинского, Муромцевского, Седельниковского, Тарского, Тевризского, Тюкалинского и Усть-Ишимского лесничеств в северных районах области.

Напомним, что в регионе введен особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, сжигать сухие ветки и листья, а также проводить контролируемое выжигание хвороста и лесной подстилки. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены повышенные штрафы.

Ранее Город55 сообщал об итогах прошедшей недели, которые подвело региональное МЧС. За этот период было зарегистрировано 159 пожаров, в результате двух из них погибли люди. Большинство возгораний произошли из-за травы и мусора.

159 пожаров за неделю. В Омской области во время пожара погибли два человека
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