Сбой СДЭК: когда можно забрать посылки с пунктов выдачи

Как объяснили в компании, ошибка произошла из-за вычислительных мощностей. Специалисты разбираются в проблеме, но сбой в системе СДЭК продолжается больше суток. Вчера, 26 мая, представители компании обещали восстановить работу на следующий день, однако клиенты все еще ждут.