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Published Сегодня, 13:49

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Сбой СДЭК: когда можно забрать посылки с пунктов выдачи

Сбой СДЭК: когда можно забрать посылки с пунктов выдачи

27 мая 2024, 13:49
Фото: Город55
Со вчерашнего дня в службе доставки СДЭК появились серьезные проблемы. Технический сбой вывел из строя работу всей компании. Сколько еще ждать людям, у которых застряли посылки? Ответ — в материале Города55.

Как объяснили в компании, ошибка произошла из-за вычислительных мощностей. Специалисты разбираются в проблеме, но сбой в системе СДЭК продолжается больше суток. Вчера, 26 мая, представители компании обещали восстановить работу на следующий день, однако клиенты все еще ждут.

Вероятно, СДЭК решит проблему к концу этого дня. Но пока ни сайт, ни приложение сервиса доставки грузов не работают. По информации представителей компании, специалисты уже завершают восстановление системы. Клиентам приносят извинения за неудобства.

«Все посылки будут бережно нами сохранены и выданы вам после устранения технических проблем. При необходимости срок хранения на ПВЗ будет продлен», — сообщается на сайте компании.

В пунктах выдачи СДЭК рекомендуют клиентам отслеживать работу сайта. Если он заработает, то это означает, что сотрудники сервиса смогут вновь принимать и выдавать посылки. Ручную обработку заказов не вводят, чтобы избежать ошибок.

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#Алина Ясинская#Общество#Россия#Новости#Груз#Сбой#Сбой в работе#Служба доставки#СДЭК
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