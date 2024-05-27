С этого года в омских вузах «целевикам» ежемесячно будут выплачивать 10 тысяч рублей

Так, стипендия для студентов, которые заключили договор на 1 курсе, будет равняться 10 тысячам рублей, на 2 и 3 курсах она составит от 10 до 15 тысяч рублей, а на 4 курсе — от 15 до 20 тысяч рублей в зависимости от места дальнейшей работы — в Омске или области.