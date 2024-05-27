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С этого года в омских вузах «целевикам» ежемесячно будут выплачивать 10 тысяч рублей

27 мая 2024, 12:26
Фото: Изображение Midjourney
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С 2024 года «целевикам» омских вузов ежемесячно будут выплачивать 10 000 рублей

Такое нововведение связано с изменением правил целевого обучения в вузах, стипендия в размере 10 тысяч будет полагаться обучающимся по программе «Образование и педагогические науки».

С 1 мая в России изменились правила целевого обучения в вузах, колледжах и техникумах. Теперь каждый желающий поступить «по целевому» может увидеть предложения по всей стране и выбрать любой регион для обучения.

Целевое доступно и в омских учебных заведениях. В 2024 году целевикам, которые будут обучаться в вузе по программе «Образование и педагогические науки», будут выплачиваться ежемесячные стипендии в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

Так, стипендия для студентов, которые заключили договор на 1 курсе, будет равняться 10 тысячам рублей, на 2 и 3 курсах она составит от 10 до 15 тысяч рублей, а на 4 курсе — от 15 до 20 тысяч рублей в зависимости от места дальнейшей работы — в Омске или области.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Университет#Вуз#Новости#Поступление в вуз#Вузы#Университеты#Студенты-целевики#Договор целевого обучения#Целевое обучение
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