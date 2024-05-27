С этого года в омских вузах «целевикам» ежемесячно будут выплачивать 10 тысяч рублей

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
С 1 мая в России изменились правила целевого обучения в вузах, колледжах и техникумах. Теперь каждый желающий поступить «по целевому» может увидеть предложения по всей стране и выбрать любой регион для обучения.
Целевое доступно и в омских учебных заведениях. В 2024 году целевикам, которые будут обучаться в вузе по программе «Образование и педагогические науки», будут выплачиваться ежемесячные стипендии в размере от 10 до 20 тысяч рублей.
Так, стипендия для студентов, которые заключили договор на 1 курсе, будет равняться 10 тысячам рублей, на 2 и 3 курсах она составит от 10 до 15 тысяч рублей, а на 4 курсе — от 15 до 20 тысяч рублей в зависимости от места дальнейшей работы — в Омске или области.