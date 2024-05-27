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Имущественный комплекс в Морозовке

Принадлежала научному центру. Заброшку под Омском выставили на торги за 3 млн рублей

27 мая 2024, 05:24
Фото: ДОМ.РФ
Имущественный комплекс в Морозовке

Заброшенный комплекс под Омском продают за 3 млн рублей под ресторан или мойку

Одноэтажному зданию требуется ремонт: в нем местами деформирован пол, а часть кровли повреждена после пожара.

В Омском районе, в селе Морозовка, выставили на торги участок аграрного научного центра и расположенное на нем одноэтажное здание. Заброшенный имущественный комплекс на улице Квартал Б, 14 — землю площадью 0.19 га и здание площадью 439,9 «квадратов» — Дом.РФ оценил в 2,86 млн рублей. Нового собственника рассчитывают выбрать 21 июня.

Построить и открыть здесь, по информации областного минстроя, можно магазин, ресторан или автомойку.

«Ближайшее окружение представлено малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой. На расстоянии 540 м находится остановка общественного транспорта „Школа“. Выезд на трассу Р-254 „Иртыш“ (828-й километр) расположен в 5,4 км, расстояние до центра Омска — 18 км», — уточнили в ведомстве.

Состояние одноэтажного здания оставляет желать лучшего, так что без ремонта точно не обойтись.

Здание в МорозовкеЗдание в Морозовке
Здание в МорозовкеЗдание в Морозовке
Здание в Морозовке
Фото: ГИС Торги
«Частичное разрушение конструктивных элементов: присутствует разрушение кирпичной кладки, дефекты пола и отделки, коррозия металла, местами в помещениях деформирован бетонный пол, оконные и дверные блоки частично отсутствуют, часть кровли повреждена в результате пожара», — говорится в описании здания.

Участок и объект недвижимого имущества, помимо этого, завалены строительным и бытовым мусором. А само здание не обеспечено никакими инженерными коммуникациями.

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#Юлия Истомина#Бизнес#Недвижимость#Омск#Строительство#Продажа#Застройщик#Торги#Ресторан#Земельный участок#Омский район#Новости#Заброшенное здание
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