Принадлежала научному центру. Заброшку под Омском выставили на торги за 3 млн рублей

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
В Омском районе, в селе Морозовка, выставили на торги участок аграрного научного центра и расположенное на нем одноэтажное здание. Заброшенный имущественный комплекс на улице Квартал Б, 14 — землю площадью 0.19 га и здание площадью 439,9 «квадратов» — Дом.РФ оценил в 2,86 млн рублей. Нового собственника рассчитывают выбрать 21 июня.
Построить и открыть здесь, по информации областного минстроя, можно магазин, ресторан или автомойку.
«Ближайшее окружение представлено малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой. На расстоянии 540 м находится остановка общественного транспорта „Школа“. Выезд на трассу Р-254 „Иртыш“ (828-й километр) расположен в 5,4 км, расстояние до центра Омска — 18 км», — уточнили в ведомстве.
Состояние одноэтажного здания оставляет желать лучшего, так что без ремонта точно не обойтись.
«Частичное разрушение конструктивных элементов: присутствует разрушение кирпичной кладки, дефекты пола и отделки, коррозия металла, местами в помещениях деформирован бетонный пол, оконные и дверные блоки частично отсутствуют, часть кровли повреждена в результате пожара», — говорится в описании здания.
Участок и объект недвижимого имущества, помимо этого, завалены строительным и бытовым мусором. А само здание не обеспечено никакими инженерными коммуникациями.