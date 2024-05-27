Принадлежала научному центру. Заброшку под Омском выставили на торги за 3 млн рублей

В Омском районе, в селе Морозовка, выставили на торги участок аграрного научного центра и расположенное на нем одноэтажное здание. Заброшенный имущественный комплекс на улице Квартал Б, 14 — землю площадью 0.19 га и здание площадью 439,9 «квадратов» — Дом.РФ оценил в 2,86 млн рублей. Нового собственника рассчитывают выбрать 21 июня.