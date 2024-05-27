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Суд вынес приговор «черным» риелторам, по вине которых пострадали 13 омичей

Пострадали 13 человек. Омский суд вынес приговор «черным» риелторам

27 мая 2024, 06:44
Фото: 1MI

Суд вынес приговор «черным» риелторам, по вине которых пострадали 13 омичей

Первомайский районный суд вынес приговор трем риелторам, которые похитили у 13 омичей более 8,6 млн рублей на сделках с имуществом.

Первомайский районный суд вынес приговор по уголовному делу трех «черных» риелторов из Омска. Они признаны виновными сразу по четырем статям: ч. 4 ст. 159 УК РФ, пп. «б», «в» ч. 2 ст. 179 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ.

Суд установил, что с 2013 года руководитель риелторской фирмы и его сообщники подыскивали не работающих омичей, также злоупотребляющих алкоголем, либо пенсионеров с долгами по ЖКУ. После они входили к ним в доверие и убеждали в необходимости продажи своих квартир для приобретения недвижимости меньшей площади. Позже полученные от сделок деньги участники группы забирали себе.

Особое внимание они уделяли покупке долей в праве собственности на объекты недвижимости по заниженной цене. Риелторы создавали для хозяев оставшихся комнат невыносимые условия проживания, принуждая к проведению сделки на невыгодных условиях. Одна из потерпевших в результате таких действий получила психическое заболевание. Сумма ущерба от действий нарушителей составила более 8,6 млн рублей, пострадали 13 человек.

Суд назначил виновным наказание от 4 до 6 лет лишения свободы и обязал их возместить потерпевшим причиненный моральный вред и материальный ущерб. Организатор группы сейчас находится в розыске.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Суд#Наказание#Приговор#Новости#Риелтор#Черный риелтор#Риелторская компания#Первомайский районный суд
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