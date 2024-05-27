Пострадали 13 человек. Омский суд вынес приговор «черным» риелторам

Суд установил, что с 2013 года руководитель риелторской фирмы и его сообщники подыскивали не работающих омичей, также злоупотребляющих алкоголем, либо пенсионеров с долгами по ЖКУ. После они входили к ним в доверие и убеждали в необходимости продажи своих квартир для приобретения недвижимости меньшей площади. Позже полученные от сделок деньги участники группы забирали себе.