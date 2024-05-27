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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Получится ли заставить россиянок рожать за деньги

Получится ли заставить россиянок рожать за деньги

27 мая 2024, 15:02
Фото: Город55
Успевшим родить до 25 лет женщинам предлагают выплачивать по 200 тыс рублей. В Госдуме надеются, что это поможет повысить рождаемость среди молодого поколения. Подробности — в материале Города55.

Что думают политики о новом законопроекте

В законопроекте указывается, что молодые мамы могут получать 200 тыс рублей вне зависимости от их материального положения. Предложившие инициативу депутаты ЛДПР отметили в пояснительной записке, что в России за последние десять лет существенно снизилась рождаемость. Если не предпринять меры, то в стране произойдет демографическая катастрофа.

Депутат от КПРФ Сергей Обухов считает, что поддержка молодым родителям необходима, но данное предложение — полумера. Необходимо организовать систему работы по поддержке семей, как это было в СССР. Он сообщил это «Новым известиям».

Вместе с тем представители правительства России не одобрили предложение по выплате 200 тыс рублей. Глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко заявил, что для этого нужны дополнительные бюджетные ассигнования. По его мнению, законопроект нужно доработать.

Другие мнения

Общественники тем временем уверены, что этой поддержки с выплатами будет недостаточно для выхода из демографического кризиса.

Фото: Город55

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко говорит, что нужно сосредоточить внимание на условиях для семей с детьми: налоговые льготы, преференции и помощь в обеспечении доступным жильем. Также, по его мнению, стоит повысить доступность услуг детей до трех лет, ясли и няни.

Первый зампредседателя Общественного совета при Минтруде России, председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова убеждена, что новый законопроект о помощи матерям до 25 лет выглядит как возрастная дискриминация.

Есть также сомнения по поводу размера единовременной выплаты. Скорее всего, на эти 200 тыс рублей молодая мама купит только кроватку, коляски и какие-то мелочи, а это только первые расходы на ребенка. Эксперты считают, что лучше семьям с детьми предоставлять доступное социальное жилье.

Независимый демограф Алексей Ракша отреагировал на законопроект и заявил, что лучше всего ввести маткапитал на вторых и третьих детей. При этом сумма выплаты должна быть не «смешной», а достаточной для реального улучшения жилищных условий семьи.

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