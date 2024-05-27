Получится ли заставить россиянок рожать за деньги

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко говорит, что нужно сосредоточить внимание на условиях для семей с детьми: налоговые льготы, преференции и помощь в обеспечении доступным жильем. Также, по его мнению, стоит повысить доступность услуг детей до трех лет, ясли и няни.